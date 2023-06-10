香港小姐2023｜本來TVB做《下流上車族》編劇　突參加港姐嚇親人

《香港小姐競選2023》今日在無綫（TVB）電視城進行首輪面試，出眾的參賽者已成為全場焦點，有一些比較「另類」的也成為人們的飯後話題。今次要為大家介紹一位準佳麗，本身跟TVB十分有淵源，因為她曾為TVB工作，更是在《萬千星輝頒獎典禮2022》獲頒「最佳劇集」的《下流上車族》擔任其中一位編劇。

《下流上車族》其中一位編劇。（葉志明攝）

她的名字叫霍姝彤，今年26歲，是浸大電影編劇碩士畢業，絕對是高學歷代表之一，現時做緊freelance編劇。翻查她的社交平台，她在上年四月出post並附上一張站在TVB門口的相片，說：「回頭看四個月過的飛快，雖然真正返公司的時間只得一個多月。廣東話有進步一點點，有多瞭解香港民生一點點，有接觸到行業工作方式一點點。」相信就是為《下流上車族》做編劇。

由編劇突然轉變做參選港姐，這個決定真是嚇親人！

曾在TVB工作。（IG圖片）

有埋證件。（IG圖片）

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