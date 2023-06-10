香港小姐2023｜一文睇晒佳麗　間尺鼻瑜珈老師大熱仲有名媛細姪女

香港小姐又來了！無綫（TVB）今日為《香港小姐競選2023》進行面試，一眾準佳麗整裝待發入電視城，按傳統，最早出現的20位佳麗係實力最強、最美的參賽者。《香港01》立即為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。

（葉志明攝）

Kiki，23歲，來自成都，讀理大酒店業，「想嚟體驗一下選港姐，玩一下」。

（葉志明攝）

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（葉志明攝）

王怡然，21歲，BU學生讀傳媒，江蘇人。

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Surine，18歲，剛刪考完DSE。

（葉志明攝）

(右) Venus，25歲，瑜珈老師。(左) Noel 黃敏慈，21歲，讀緊書。

（葉志明攝）

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Mabel，26歲，香港人深圳長大，讚新媒體營運。

（葉志明攝）

賀怡雯 Lea，23歲，香港出世，10歲去咗內地生活，做model，特登返嚟選港姐，有176cm高。

（張嘉敏攝）

Christy，20歲，PolyU讀business。

（張嘉敏攝）

（張嘉敏攝）

18歲Johanna（右）由媽媽陪同到場。

李思清，24歲，來自浙江杭州，香港高中做數學老師，學生唔知道佢嚟參選，平時用英語授課。

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（張嘉敏攝）

Angela，22歲，香港人啱啱喺英國倫敦大學畢業，讀Law，名媛趙曾學韞提名，趙太係媽咪好友：「我係佢細姪女，我同趙太講我想參選港姐，於是佢提名我，以麥明詩做榜樣。」

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