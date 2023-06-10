香港小姐2023｜最終五強已經誕生　外貌學歷關係樣樣齊等入決賽

《香港小姐競選2023》今日在無綫（TVB）電視城進行首輪面試，作為年度盛事，當然受到各界關注。今年的參賽者質素比較平均，不過依然有些參賽者比較搶眼，雖然過往TVB入圍制度有時會令人不解，但若果以下數的五位參賽者未能入次輪，實在難以說得通。大膽講句，她們根本就是今屆的最後五強名單！

點擊下圖睇首輪所有面試參賽者：

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先講講第一位必定入選的參賽者，就是21歲的黃敏慈。黃敏慈在今日以簡單的襯衫加短牛仔褲現身，皮膚白到會發光，加上一雙長腿，完全吸引現場傳媒的目光。本身會音樂，才藝表演不用擔心，雖然今日妝容比較濃，但原來平時淡妝更靚，相信複選時會更加熱門。

一出現就成為大熱。（葉志明攝）

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第二位是來自內地江蘇的王怡然，今年21歲，在香港浸大讀該校「神科」傳理系，本身有學歷，外形又不錯，加上在接受傳媒訪問時好淡定，甚有大將之風，絕對是五強人馬。

來自內地江蘇的王怡然。（葉志明攝）

來到第三位，是今屆的純情代表莊子璇，樣貌氣質有點像韓國的IU，跟馮盈盈一樣在香港讀營養學，被打造為IU+馮盈盈的混合體。

真係清純靚女。（葉志明攝）

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至於第四位，是一位冷艷美女，在電視城門口未有停下腳步給傳媒拍照提問，但即使如此，依然難掩她出眾的氣質。Juliana今年22歲，但依然自己做老闆有自己的店鋪，非常叻女。雖然她穿得比較密實，但身材依然難以遮蓋！

Juliana是一位冷艷美女。（葉志明攝）

最後一位，當然要講關係，所以有兩個人選都好大機會。其中一位是22歲的Angela，剛於英國倫敦大學法律系畢業回港，是名媛趙曾學韞世姪女，所以是她提名。而第二位則是有雷莊𠒇做提名人的「狂野港姐」Michelle，今年24歲，曾參與新加坡的選美活動並得獎，各方面都值得入五強。

22歲的Angela由名媛趙曾學韞提名。（張嘉敏攝）

「狂野港姐」Michelle。（葉志明攝）

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