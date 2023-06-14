天龍八部｜38歲朱珠揮底鍾麗緹獲封「最美康敏」曾與周杰倫傳緋聞

【天龍八部】金庸經典武俠小說《天龍八部》至今多次被翻拍成電視劇，最新版本集結中港台三地藝人，由楊祐寧、張天陽、文詠珊等人主演，怎料開播後，劇情引來網友無情吐槽，評價十分慘淡。不過，劇中飾演「康敏」的38歲女星朱珠，外型亮眼又能深入角色，意外獲得關注。



在《天龍八部》中，康敏被設定為外貌姣好，內心卻相當毒辣的角色，囊括不少重要戲份，過去曾由鍾麗緹、張馨予、雪梨等人出演。當新版角色宣布由朱珠接下時，外界本來不抱有太大期待，沒想到細看後，發現她把人物氣質詮釋的很好，被讚「比雪梨更嫵媚、比鍾麗緹更豔麗、比張馨予更有魅力」，更受封「最美康敏」，成了戲中一大亮點。

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事實上，朱珠最初是以VJ身分踏入演藝圈，剛出道就被提名為最受歡迎潛力歌手，接著馬上轉戰電影圈，首部作品《我知女人心》和劉德華及鞏俐合作，獨特韻味獲得西方影迷賞識，成功闖進荷李活，甚至連續8年入選「全球百大最美臉孔」，兼具實力和臉蛋。

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不僅事業表現亮眼，朱珠的感情世界也非常精彩，曾被拍到和天王周杰倫、李泉過從甚密，2012年還與法拉利總裁拉波埃爾坎在觀眾席大方激吻，更一起走上第65屆康城電影節紅毯，轟動外界。而近年，她把重心轉回家鄉發展，並閃嫁圈外老公，如今漸漸受到關注，未來動向備受期待。

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