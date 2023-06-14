天龍八部｜文詠珊演MK王語嫣殺入翡翠台黃金時段　網：輸畀李若彤

新版《天龍八部》即將在6月14號晚，在翡翠台黃金時段內播出。雖然金庸的原著小說蔚為經典，但這次改編的選角卻被網友吐槽，擁有文青形象的楊祐寧飾演喬峰，被批評扮相不夠豪邁，眼神不夠殺氣，還有飾演女主角王語嫣的文詠珊（Janice Man），被網友點名仙氣似乎不夠，跟過去飾演同角色的劉亦菲、李若彤相比，氣質差太多。



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留著中分長髮，展現出大俠風範，七度翻拍金庸武俠小說《天龍八部》，找來楊祐寧挑大樑演喬峰，選角就被網友吐槽，文青掛楊祐寧不夠豪邁，因為此角色最經典的是1997年版本。

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黃日華飾演喬峰，蓄鬍濃眉大眼眼神殺氣十足，如今楊祐寧版本，被網友認為眼神氣場不夠，但製片人汪迪坦演，對選角有過擔憂，也大讚楊祐寧對角色有高度熱情非常努力。

文詠珊飾演王語嫣，細長大眼瓜子臉，被網友點名仙氣似乎不夠，因為過去演過王語嫣的，劉亦菲、李若彤外表較為嬌嫩，氣質相當出眾。

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2003年的劉亦菲版本，被觀眾誇讚，美到令人著迷，更有神仙姐姐的名號。還有1997年，李若彤演出的王語嫣，水汪汪大眼，被封最為經典，而兩年前新版《天龍八部》在內地開播時，連大陸導演陳凱歌前妻洪晃，亦在微博發文，坦言怎麼那麼難看，口碑慘遭滑鐵盧。

由楊祐寧、文詠珊主演的新版《天龍八部》僅得豆瓣3.4分的負評。（截圖）

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