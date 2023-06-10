林志穎21年前宣傳《天龍八部》舊相出土　男神全盛時期原來咁靚仔

48歲的男星林志穎，因凍齡的顏值被封上「不老男神」的稱號，而他在去年駕車發生嚴重的自撞意外後，曾一度暫停工作休養，在經過復健後身體逐漸康復，近期也慢慢重回工作。而近日有大陸網友挖出林志穎與劉亦菲過去合作電視劇《天龍八部》的宣傳照片，回憶殺讓粉絲超驚艷。



照片中，林志穎與劉亦菲合體宣傳古裝劇《天龍八部》，兩人比肩而坐受訪，林志穎更剛好望向鏡頭，精緻的五官輪廓與現在的狀態幾乎完全無差別，彷彿時間就停止在他臉上，無愧「不老男神」的稱號。另外，更有林志穎與劉亦菲當年演出電視劇《天龍八部》時，兩人穿著古裝在溪邊打鬧的照片，而劉亦菲也讓不少網友驚嘆當時就已「仙氣爆棚」。

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而照片曝光後，掀起粉絲網友熱烈討論，紛紛留言、「那一版的天龍八部真的每一位角色都很像故事裡的人物走出來一樣」、「當初兩人的顏值真的驚艷了我的童年」、「不愧是凍齡男神以及女神，真的看不出有何差異」、「最好的段譽和王語嫣」。

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