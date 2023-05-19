薛影儀〈一加一等於阿儀〉MV點擊拋離MIRROR　去迪士尼扮公主慶功

早在2021年時，薛影儀就因參選亞洲小姐而爆紅，這兩年接過大大小小不少廣告，不久前除了遠赴大馬進行宣傳和拍攝節目，隨後更是推出了自己的單曲〈一加一等於阿儀〉。新歌還未上架就在各大社交媒體與平臺引起廣泛熱議。



而在新歌MV上架後瀏覽人數就扶搖直上高達156萬人次，比起在MIRROR處男英文歌〈RUMOURS〉MV的132萬點擊率還要高，成績十分驚人與亮眼！對此，阿儀的經紀公司AMM便乘勝追擊加碼再為她打造一首以父親為主題的華語歌，表示：「大家一定會感動到哭。」

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經紀人林寶玉透露阿儀已經接獲不少來自大馬商演的招手，有價有市，能為公司帶來6位數的可觀收入，因此公司已經決定用百萬力捧她。另外，當時新歌點擊率突破100萬時薛影儀曾到主題樂園扮演貝兒公主慶功，平時就已經很受歡迎的她則一改平日回避作風，即使不停被路人粉絲集郵拍照也來者不拒。

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後來接受訪問時，提及路人都認得出她和懂她的歌，薛影儀坦言有感受到自己紅了，透露：「開心，之前預計到有這個成績，其實唱歌不難，未來也想多唱歌及跳舞。」接下來大家就期待一下薛影儀的新歌吧。

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