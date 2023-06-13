素海霖婉拒合照被轟耍大牌　曝業界潛規則唔准影相但可以做1件事

港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈/绘麗奈/Erena）上月底舉行見面會及簽名會，數百人排隊影相合照，但近日素海霖就因拒絕粉絲合照的要求，被網民轟耍大牌，素海霖就親自解釋原因，而其實早前日本當紅女優河北彩花都遇過同樣問題，更撰長文解畫！



素海霖不時在IG限時動態回覆網民和粉絲，有人就問她：「想搵你合照，可以去邊搵到你？thz」素海霖就回覆指不准合照，並說：「抱歉，因為之前舉行簽名見面會，合照都是要收費的這樣會對佢哋不公平，謝謝。」

素海霖上月舉行收費的見面簽名會，都有同粉絲影相，而合照條件是要購買攝影券。（資料圖片／陳順禎攝）

這回覆引起熱烈討論，有人批評說：「啲明星搞咩咩見面會要畀錢先有得影，但喺街撞到都有得影相啦，佢當自己係咩？」素海霖就反駁：「如果係咁嘅話，嗰日所有人都唔使過嚟啦，直接每日喺街度撞我不過唔好亂咁撞我😂我會痛。」她亦耐心補充指這個規定是行規，「呢個不嬲都係業界嘅做法，如果喺街度撞到係可以合照，咁其他人仲會付款合照嗎？咁樣對佢哋公平嗎？有興趣嘅話可以喺網上搵吓資料，先再評論人。」

按下圖睇網民的討論及素海霖回覆：

有人再問，即使在街上撞到是否都不能合照，素海霖說：「yes, cant, sorry! 可握手」有粉絲表示理解及支持，解釋在日本業界「跟女優合照」是商品和付款活動，見面甚至要隔住玻璃；另有人分享自己曾撞到日本AV女優Julia，對方都一樣婉拒合照。不過都始終有人不滿意，私訊問：「當自己乜水呀？喺街影張相都唔得？人哋明星喺街撞到都可以影相啦！」素海霖神回：「我咁普通嘅人，喺街唔影張相都唔得？」

有人向素海霖表示，自己曾偶遇AV女優Julia，都一樣被拒合照，因為是行規。（Instagram：julia_cmore_official）

其實早前另一位AV女優都發生過類似事件，日本一線AV女優河北彩花到夏威夷旅遊時被認出，她有跟路人打招呼和握手，但同樣不肯合照，之後再撰長文解釋婉拒影相的因由，怕對參與付費活動的粉絲不公平。河北彩花寫下：「我希望拍照這件事情，能成為粉絲參與活動的特別項目，即使我已拒絕了好幾次，當事人甚至承諾不會在社交平台發布，但仍讓我十分困擾。握手的心願我還能滿足大家，但拍照方面的請求，如果能獲得大家的諒解，我會非常感謝！」