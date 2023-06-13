應采兒爆Jasper曾想穿裙子　唔會阻止態度開放：嘗試沒有關係

不經不覺陳小春與應采兒的小兒子HOHO已經3歲了，留着一頭長髮的他經常被誤會是女生，甚至有網友質疑他們夫妻二人將兒子當成女兒在養，引起不少討論。而近日應采兒就在內地節目《爸爸當家2》閞腔回應這件事，認為無論是短髮還是長髮都與性別無關，未來日子還是會讓HOHO留着長髮。

HOHO一直被誤為是女生 。（應采兒微博圖片）

在節目中當大家談及有男生想試穿裙子，但是在學校被同學指指點點，而當父母的會怎麼應對的話題時，應采兒就透露大兒子Jasper小時候亦曾經想要穿裙子，而她不但沒有反對，更非常開放讓兒子去嘗試看看，但會在過程中向其講解兩性分別：「Jasper小時候也想試，我有讓他試。但是我會告訴他，這是女孩子穿的，可是嘗試我覺得沒有關係。」

應采兒曾讓Jasper試穿裙子。（應采兒微博圖片）

及後她有提到小兒子HOHO，因為他留有一把長頭髮，令不少網友傻傻分不清以為他是女生，甚至質疑他們夫妻將兒子當成女兒養。對於網友質疑令她非常不解，所以透過節目回應：「我小兒子是個男的，然後他是長頭髮，就是他是自然卷，然後網友就說，你怎麼把他當女兒養，我心想他也沒有穿裙子啊，他的身體﹑造型完全是男生的，只是他的頭髮比較長。」又呼籲網叫友不必太過激動：「女孩子可以有長頭髮﹑短頭髮，男孩子也可以有長頭髮﹑短頭髮，而且正因為這樣，我會繼續讓他留長頭髮，然後給大家看一個長頭髮的男孩子，也可以是一個很正常的男孩子。」不少網友都認為說得有道理，激讚她是一位開明的媽媽，同時強調髮型沒有分性別，自己喜歡就好。

應采兒認為無論是短髮還是長髮都與性別無關。（影片截圖）

對於HOHO留長頭髮被指似女生，早前有消息傳出指是應采兒故意的，因為留長頭髮是為了日後捐給患病的兒童，是一件非常有意義的事情。而這種事情他們的好朋友台灣男星劉畊宏的兒子宇恩亦做過，因為留長頭髮的原因他不斷被人說笑、欺負等，雖然如此但他堅持下去，最終在9歲的時候將留了三年的長頭髮剪去，去幫助一些有需要的人，父母都替他的勇氣感到驕傲。

HOHO好可愛。（影片截圖）