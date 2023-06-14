全民造星5｜王鋒出Post解釋改舞步原因　為魯莽致歉但否認跣阿澤

《全民造星5》中，王鋒被阿澤指控擅改舞步的風波，發酵近一星期，成為眾矢之的的王鋒一直未有為事件解畫及拆彈，而今日（14/6）下午他終於撰長文道歉及解釋事件，否認要「跣」或「害」阿澤，並否認前兩日播出的「鬆一口氣房」解釋片段係補拍。



《全民造星5》上周三播出的一集，Dance Battle環節後，紅組「蕾安多芬」B組的參賽者阿澤指控藍組「Fung莎星辰」A組的王鋒，明明原本夾好了一些動作，但王鋒臨時變陣令他不懂反應，由於兩人本身分屬好友，網民即鬧爆王鋒為爭勝出賣兄弟，更為他改了花名「王鋒尾後針」。

評判就Dance Battle畀分前，阿澤突然舉手指王鋒臨時改舞步，王鋒形象插水。（節目截圖）

事件詳細時間線可看下文：

全民造星5｜王鋒解釋改舞步片係補拍 ? 一文睇清出賣兄弟時間線

該集播出以來，王鋒未有現身解畫，網民於是繼續鬧，至前晚（12/6）阿澤被淘汰，節目組亦播出了王鋒的解釋片段，他說：「可能我今Round第一次做隊長，嗰一下自己覺得身負重任，所以喺同佢一段舞臨時改動少少舞步，我之後Keep住有同佢講返對唔住，呢度都想同阿澤講多次對唔住。」不過，網民就指王鋒身穿的服裝、髮型與Dance Battle不一樣，質疑ViuTV近日為「補飛」才找王鋒補拍。

王鋒18集被指擅改舞步，但節目組21集才播出他的解釋，有網民質疑片段是王鋒被鬧爆後才安排補拍。（節目截圖）

到今日（14/6），王鋒終於在IG上水，貼上多張黑白表演相，並撰長文回應事件。他先向各位致歉，指知道這星期有很多不同的聲音，亦影響了不少單位，他解釋：「我必須承認因自己的衝動，在表演中下錯了判斷。以下的文字不是想要狡辯，我只希望讓大家知道當時的情況或我的想法。是次dance battle的freestyle部分，作為隊長並專長跳舞及freestyle 的我，自己也是臨時即興，一心希望能為團隊挽回多一些機會，而且以為它是freestyle 部分的最後一下動作，所以當刻才不以為然。我並非有想『跣』/『害』對方的想法，但因我的魯莽影響到別人，我難辭其咎。」

王鋒（右一）當時擔任藍組「Fung莎星辰」A組隊長，他指一心希望能為團隊挽回多一些機會，並以為它是freestyle部分的最後一下動作，所以當刻才不以為然。（IG@fungtravis）

他透露在排練及踩台綵排時，夾好的動作都頻頻意外失敗，加上他身體抱恙，所以當初在構思動作時，他曾主動向排舞師及其他藍組紅組隊員疑問過該動作，並建議作出改動，但他未能提出更好的解決方案，所以他為事件發生感到責無旁貸。

王鋒貼出多張《全民造星5》表演的黑白相。（IG@fungtravis）

至於被大眾爭論是「補拍」的解釋片，王鋒就否認是補拍，指節目未播出前已經錄好。他說：「是節目未播出，比賽去到一半時拍的。而當日事後即接自選環節，導師即場抽牌決定出場次序，當時我們指定dance battle比賽一完結，工作人員已立刻叫我們洗頭換裝。一來自己思緒未沉澱，二來要抵住指定失利的壓力即時調整心態準備自選項目。但可以說的是，我下台後回準備室當刻已message對方交代致歉，當日我們也在break time再度溝通，及後亦數次單獨及群體聚會，每次我都帶歉意，亦有親自為自己的衝動莽撞道歉。」

王鋒否認補拍「鬆一口氣房」的解釋片段，指節目未播出時就已經拍好。（IG@fungtravis）

至於為何遲遲才解釋，王鋒表示自己不擅表達自己，並就此致歉，他又提到：「事情發酵至此，我衷心希望事件不要牽連到任何不相關的單位，包括導師、其他參賽者、支持者。未來的路，我會繼續努力，虛心學習。謝謝大家。」不少人留言安慰及打氣，如藍組導師韋羅莎、藍組客席導師梁釗峰、COLLAR的Marf（邱彥筒）等而當時跟他對戰的「蕾安多芬」組員的Kingston都有留言說：「加油↖(^ω^)↗❤️🔥」James亦有Like Post，不過暫時未見阿澤Like。