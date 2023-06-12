全民造星5｜王鋒被指擅改舞步冇解釋　導演IG疑弦外之音撐王鋒

《全民造星5》上周播出的一集，紅組「蕾安多芬」的參賽者阿澤與藍組「Fung莎星辰」的參賽者王鋒鬧出小風波，經過幾日仍未平息。王鋒至今從未就阿澤對他「擅改舞步」的指摘開腔，反而節目編導曾偉樂，就疑似藉分享兩個女兒的生活日常去暗撐王鋒。



事緣王鋒同阿澤本身是好朋友，但在Dance Battle環節卻要對決，王鋒所屬組別有人因病臨時退賽，「打少個」的藍組存在隱憂，怕再有人被淘汰。雙方Battle完畢後，阿澤突然舉手向評判表示，綵排時曾與王鋒夾好某些動作，殊不知對方突然轉陣，令他腦海頓時一片空白，亦擔心會影響評判觀感。

王鋒（藍衫）被阿澤（中）投訴擅改舞步，他擔心會影響評判的評分，但阿Tim說冇任何影響。（電視截圖）

儘管最後阿澤一組仍然獲勝，導師Tim@Dear Jane也大讚對表演冇影響，但阿澤亦坦言不覺得開心，再對鏡頭表示不理解為何王鋒要這樣做，他感到愕然和疑惑，所以決定講出來讓評判處理判決；至於王鋒，節目組就沒有播放他的解釋。

雖然有部分網民覺得阿澤這樣做不夠大體、小題大做，但更多輿論傾向批評王鋒，指他出賣兄弟、為爭勝不擇手段等，更為他改了花名「王鋒尾後針」。節目播出當晚曾有網民去ViuTV facebook洗版鬧王鋒，結果卻被刪Post，網民質疑ViuTV是否要力保被指是大熱的王鋒，於是轉場到王鋒IG洗版繼續鬧。

節目組播出阿澤於賽後在「鬆一口氣房」受訪的片段，但就冇王鋒的片段，有觀眾認為只得一面之詞，難以理解事情全部。（電視截圖）

大熱的王鋒，現時成了網民批鬥對象，他暫時未有更新IG。（電視截圖）

王鋒在節目播出翌日去了王君馨的演唱會表演，但未有接受訪問，並且冇更新社交平台，於是網民繼續鬧，敦促他解釋一下自己的行為。雖然他本人冇出聲，但編導曾偉樂近日的IG Story就似乎有弦外之音，疑藉兩個女兒的生活軼事，比喻成「阿妹」王鋒和「家姐」阿澤。

節目播出後，網民即時去IG洗版鬧王鋒，而他翌日繼續擔任王君馨演唱會嘉賓，不過冇接受訪問。（資料圖片／葉志明攝）

曾偉樂說：「阿妹都知錯同家姐道歉同請佢食嘢，不過家姐不斷好嬲周圍同朋友講，講到一定要阿妹要俾（人）知佢係衰人，仲話要威脅爸爸Post出嚟俾大家……」「姊妹就係姊妹，一定全學校都要排斥佢咩？你咁做都係家姐咩？」網民認為這個說法似是偏幫王鋒，對於目前已成為眾矢之的之王鋒，不但無助解決公關災難，更有火上加油，令人覺得ViuTV偏袒之嫌。

《全民造星5》編導曾偉樂疑藉住有關兩個女的Story撐王鋒。（IG@lock_hk）

事件截圖被放上討論區，網民指儘管王鋒確實背負住好幾個淘汰名額，但若紅組落敗亦一樣要淘汰人，兩邊都有壓力。曾偉樂即貼上阿女喊喊相說：「諗住分享下兩個女小日常，俾咗人借題發揮，對唔住呀！家姐好嬲，但家姐最後有體諒妹妹，我身為爸爸感到好光榮，放下己見係一件好難嘅事，但亦係好難得嘅事。」網民仍繼續就事件熱烈討論，看來在王鋒出來拆彈之前，也未必能平息事件。