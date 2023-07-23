天龍八部｜史上7大喬峰「97年黃日華最經典」甄子丹唔夠高被批評

TVB自6月14號起於翡翠台播出新版《天龍八部》，讓這部早於兩年前就在內地播畢的劇集再次掀起話題。由於金庸此作早已被翻拍過無數次，喬峰一角亦在過去已有許多男星擔綱，讓新版選角引起不少網友熱議，除了文詠珊飾演的王語嫣被網民批評太MK之外，亦有人指由楊佑寧扮演的喬峰與角色原本的豪放氣息相差甚遠。



台媒《TVBS新聞網》盤點7位代表男星，當中以胡軍和黃日華最受人稱讚。（點圖放大瀏覽「史上7大喬峰」有誰上榜👇👇👇）

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一、梁家仁

1982年，TVB版《天龍八部》由梁家仁飾演喬峰，因外形粗獷，身材魁梧，具有喬峰的陽剛特質，尤其梁家仁的國字方臉更是吻合原著所描述：「三十來歲年紀，身穿灰色舊布袍，已微有破爛，濃眉大眼，高鼻闊口，一張四方的國字臉，頗有風霜之色，顧盼之際，極有威勢。」當時劇集在台灣收視更破40大關，帶起武俠片熱潮。

二、惠天賜

1990年，延續當時武俠風潮，台灣中視推出新版《天龍八部》，男主喬峰由香港武打演員惠天賜主演，他是金馬影后惠英紅的哥哥，雖他外型清秀，武打戲表現也不差，然而當時編劇大幅度改編原著劇情，導致播出後爭議不斷，並未獲得太多迴響。

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三、黃日華

1997年，黃日華當年先因演出《射鵰英雄傳》郭靖一角走紅，隨後在《天龍八部》中飾演喬峰，其一身大俠霸氣姿態讓他在中國爆紅，更憑藉此齣劇獲得TVB萬千星輝賀台慶最佳劇中男主角演繹獎提名，至今仍是許多觀眾心目中的經典。

四、胡軍

2003年，此版《天龍八部》由著名中國大陸電視製片人張紀中擔任製作，並由胡軍、林志穎、劉亦菲等人主演，其中喬峰一角找到入圍過金馬影帝的中國演員胡軍飾演，身高184厘米的他，散發出豪放灑脫之氣質，可說是最接近原著對大俠外貌描述，胡軍也因為此劇走紅。網友大多認為：「胡軍的喬峰是條漢子。」

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五、鍾漢良

2013年，相隔十年後，湖南衛視砸重金翻拍《天龍八部》，由鍾漢良、男團Super Junior成員金起范、韓棟主演，喬峰一角由文藝劇作品居多的鍾漢良演出，當時負評不斷，許多網友覺得鍾漢良太過俊美，不符合喬峰豪邁奔放特質。

六、楊祐寧

2021年版的《天龍八部》，喬峰由楊祐寧飾演，也是歷年來第一位演喬峰的台灣男演員，然而評價褒貶不一，有網友認為帥氣的楊祐寧憨厚、陽光，跟大俠喬峰豪放氣息相差甚遠；也有人讚他演出新的英雄感。

七、甄子丹

對於甄子丹將飾演喬峰，網友看法兩極，有些人認為他的扎實武功是詮釋此角的不二人選，另有一批網友不看好，認為喬峰應是身材魁梧高大，具男子氣慨，對比身高僅有173厘米的甄子丹，恐怕沒有那麼適合。

新版《天龍八部》在內地影視網站「豆瓣」僅獲3.4分，當中有59%網民給予一星負評。（截圖）

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