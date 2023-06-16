天龍八部｜中國第一美胸演刀白鳳靠身材突圍　五官卻被網民嫌樣衰

《天龍八部》自6月14號起於翡翠台黃金時段內播出，當中除了由文詠珊（Janice Man）及楊祐寧飾演的新版王語嫣和喬峰受到網民討論之外，飾演段譽母親刀白鳳、有「第一美胸」之稱的徐冬冬亦因好身材引發熱議，不料卻被網民攻擊外表。為此，徐冬冬亦於微博曬出自拍照正面回應，坦言「我承認我不美」。



其實新版《天龍八部》早在兩年前就於內地開播，當時徐冬冬也積極在社群上宣傳，沒想到竟有網友趁機攻擊她「真不明白徐冬冬那麼醜也能做明星，不解之謎」，該則留言引來不少人批評，而不久後她也親自回覆寫下「評價別人長相時，請先看看你自己」。

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接著，徐冬冬也因為看到微博上有營銷號盤點女星外貌，給予她負評，她對此也不甘示弱，曬出一張素顏自拍照回應表示：「某個自媒體你寫盤點，你罵我是可以的，但你捧紅的、來踩我這個不紅的實在沒必要。」並說道「我承認我不美，很普通，但是很普通的人也有資格去奮鬥去堅持自己的夢想」。

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最後，徐冬冬強調如果不喜歡她，可以罵她就好，「捧高踩低實在沒必要，這樣也會造成人與人之間的誤會」，不滿有人拿她來跟其他女星做比較，而在曬出的素顏照中，可看到她臉上零皺紋，膚況相當好，保養得宜，直接打臉了罵她醜的酸民。

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