天龍八部｜延禧攻略「爾晴」爆紅變阿朱　新版阿紫選角一樣有驚喜

【天龍八部】金庸武俠小說《天龍八部》太經典，至今仍是熱門，多次翻拍電視劇，各版本各有擁護者，而在《延禧攻略》爆紅的「爾晴」蘇青飾演阿朱，這次就和楊祐寧（飾演喬峰）、白澍（飾演段譽）一起主演，彼此亦有不少精彩對手戲。



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這次新版《天龍八部》是第6度翻拍，距離上一部2013年曝光，已經時隔數年，上一版喬峰鍾漢良「硬漢扮相」評價兩極，有人說瀟灑英氣，但也有批評像丐幫，引起不少討論。至於楊祐寧版的喬峰，則被網友批評「眼神氣場不夠」，但就獲得製片人汪迪力撐，大讚他「對角色有高度熱情非常努力」。

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阿朱由《延禧攻略》爆紅的「爾晴」飾演，蘇青在《延禧》角色耍機心上位，如願嫁給富察傅恆（許凱飾），甚至給老公戴綠帽，眾人面前卻又裝無辜，綠茶婊演技讓觀眾恨得牙癢癢，爆紅後身價看漲，這次新戲飾演阿朱，是喬峰一生最愛的女人。

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其他主要角色，包括白澍飾演段譽、張天陽飾演虛竹，文詠珊飾演王語嫣、何泓姍飾演阿紫，當中何泓姍也是另一宮鬥劇《如懿傳》玫嬪爆紅，也讓人期待新的驚喜火花。

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