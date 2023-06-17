天龍八部｜楊祐寧原來係金庸小說書迷　自細「習武」圓夢演喬峰

【天龍八部】台灣男星楊祐寧演出最新版本武俠電視劇《天龍八部》，讓身為金庸原著小說書迷的楊祐寧，形容就像是做夢一樣：「這個過程，我以後好像可以變成一個故事，講給我的小孩聽！」



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楊祐寧在劇中帥氣使出精湛武藝，不只以一敵三，更使出絕招降龍十八掌，空中英雄救美落難的粉紅知己阿紫，並霸氣摟入懷中，震撼氣勢讓全場目瞪口呆，此外，喬峰和阿朱的經典「喬朱CP」雋永愛情也令觀眾刻骨銘心，《延禧攻略》裡爾晴（蘇青飾）這次不使壞，演出機靈又溫柔的阿朱，和楊祐寧的各種甜蜜互動，替劇情增添不少粉紅浪漫氛圍。

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不過，為父母報仇心切的喬峰，在一次大戰中，誤把阿朱一掌擊成重傷，阿朱最終死於他的懷抱中，「喬朱戀」慘成天人永隔，讓錯殺人生摯愛的喬峰悲痛不已，跪地淋雨崩潰痛哭，蘇青對這場戲印象特別深刻，她和楊祐寧雖得在人造暴雨中忍受寒意拍戲，一個跪地、一個躺地，但仍將情感詮釋到位。

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談到參與演出《天龍八部》的心得，楊祐寧表示：「這次能夠從讀者變成書中的角色，是夢想成真，像做一場夢一樣，這個過程，我以後好像可以變成一個故事，講給我的小孩聽！」還透露在事前準備角色功課時，特地向金庸迷爸爸討教，爸爸最喜歡的角色也正是「喬峰」，讓他更感肩負重任，他也打趣透露自己的習武經驗從小就開始：「小時候看了俠客的電影之後，我會自己在房間裡練輕功，從床上跳到書桌，再跳到椅子上，當然練的時候是把房門關起來的，怕被媽媽發現！」

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