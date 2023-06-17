香港小姐2023任噏亂評｜預測五強順利入次圈　不過多咗兩位黑馬

《香港小姐競選2023》昨日在無綫（TVB）電視城進行首輪面試，早前跟大家預測了五強人馬（詳情請睇：香港小姐2023｜最終五強已經誕生 外貌學歷關係樣樣齊等入決賽），結果都順利入圍，依然可以繼續力爭總決賽兼五強最後席位。不過，次圈面試有不少新面孔加入，而且實力都不容忽視，短短時間內表面看已經有兩位黑馬絕對有機會打破五強爭霸的局面！

首先第一位是充滿韓味的27歲賴佩琳Nicole，當時在TVB門口一落車已經成為傳媒焦點，雖然已經27歲，但看下去完全不像，而且對答非常淡定。她笑稱自己搭尾班車，職業是娛樂記者，對過不少明星做訪談，難怪控得住大場面。她接受接問時說：「平時都有出嚟採訪，採訪過劉青雲，演藝學院畢業，由老師提名參選。今次參選想睇到唔同嘅自己，平時彈鋼琴多。」

27歲黎佩琳（Nicole）以全身紫色現身。（葉志明攝）

翻查其社交網，相當多彈琴照氣質滿滿，經常有演奏活動，更不時見到鋼琴大師劉詩昆及孫泳，原來Nicole正是其高徒來頭甚猛，不時都到劉府作客，劉詩昆受訪她都會陪伴左右。有背景有外形，相信會成為眾佳麗的假想敵。

黎佩琳（Nicole）原來背景相當猛料，是鋼琴大師劉詩昆高徒﹗（IG：@lailaipeilin）

黎佩琳（Nicole）有不少名牌袋生活奢華。（IG：@lailaipeilin）

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至於另一位，早在首輪面試出現過，當時也非常吸睛，不過因為過去的性感相被掘出，未有對她有太多的期望，不過依然進入次圈，相信TVB已對她的過去開綠燈，而憑她「樣靚身材正」的外形，肯定會大受歡迎。

她叫林楚欣，在面試前淡定接受訪問，她說：「對自己有信心嘅，（上次有冇叫妳改善啲乜？）暫時未收到我叫我改善啲咩？（今日再性感啲出現喎？）上次就保守啲⋯⋯今次有唔同形象畀大家認識，（介唔介意講下上圍幾多？）哈哈⋯⋯真係有啲嘢怕醜唔好意思（有冇C Cup？）電視台唔畀講住⋯⋯哈哈。」

港姐2023｜Christy試過T-back自拍 與Nel Nel相識：你十分支持我

林楚欣 Christy係另一位黑馬。（葉志明攝）

Christy曾加入保險團隊，期間在IG post出T-back自拍而成為網絡熱話，當時她從事保險行業，更指因為這張相而差點被老闆「照肺」，而Christy亦有解釋為什麼T-back：「本身係為咗支持香港舖頭先買，買咗幾條褲同內衣，試咗一條都咁大迴響，我都想著下啲靚T-back。」

post出T-back自拍而成為網絡熱話。（IG圖片）

post出T-back自拍而成為網絡熱話。（IG圖片）

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