61歲吳毅將內地酒吧登台突發惡　爆粗挑釁叫觀眾上台：驚你呀？

現年61歲的吳毅將90年代活躍香港電影圈，最為人熟知的必定是他飾演兇殘社會大佬、變態色魔等反派角色。但私底下的吳毅將則是顧家好男人，對太太唐麗球溫柔體貼，早前更於社交網曬出老婆親自喂雪糕的照片，吳毅將冧爆笑得甜蜜，羨煞旁人！

羡煞旁人！（微博@吳毅將Ben）

不過吳毅將惡起上來仍會嚇煞眾人，深有大佬風範。近日吳毅將到內地酒吧登台，竟然當眾同觀眾撩交嗌！從現場觀眾拍下的片段可見，吳毅將以一身黑色打扮登台，一臉凶神惡煞地行前觀眾，眼神兇狠地挑釁台下觀眾：「咩呀？你講嘢呀？上嚟呀，驚你呀？上嚟呀！你老X！」

吳毅將與唐麗球多年來都好甜蜜。（微博）

然而吳毅將發惡，台上工作人員和台下觀眾反而相當冷靜，絲毫沒有受驚。而吳毅將放完狠話後，突然一秒變笑臉，笑得相當和藹，原來是吳毅將故意扮惡，展示惡人演技，實在演的入型入格！

吳毅將突然發惡！（抖音）

另一段片中，吳毅將在台上擺動下身，之後說到：「係咪呀？成日以為嗰啲強姦犯呀！啲男人就最鍾意睇㗎啦，係咪呀？啱唔啱呀？」引來全場歡呼。此時有觀眾用手指向吳毅將，大聲問：「你得唔唔得呀？」吳毅將聞言笑住爆出三字經：「我X你！」又續表示：「個個都變態㗎，同我一樣，但係我鍾意。」看來內地觀眾對吳毅將粗獷一面相當受落。

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