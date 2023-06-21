炎亞綸被爆曾一腳踏三船偏愛靚仔小鮮肉 性愛片床上不只一名男伴
台灣男星，前人氣男團飛輪海成員炎亞綸近日捲入性醜聞，受害人網紅耀樂今午（21日）舉行記招交代詳情，指自己5年前在未經同意下被拍攝不雅影片兼被外流，導致他人生全毀。記者會舉行期間，炎亞綸竟突然現身鞠躬道歉，他離場時失聲痛哭，表示「絕對沒有偷拍」。炎亞綸昨日（20日）已發聲明公開承認與耀樂拍過拖，並多謝對方令他可以跟公眾坦承一切。
耀樂曾經深愛着炎亞綸，然而對方卻十分花心，他發文提到炎亞綸與他交往期間曾一腳踏幾船，最後他難忍炎亞綸花弗而分手。耀樂在文中提及：「交往過程，我還曾經在半夜接到你同時交往其他的對象打電話給我，質問我跟你的關係，以及正名他才是你男友，我根本不知道他怎麼拿到我電話號碼的，也不知道我該怎麼處理，當時的我太愛你了，愛上一個看似完美的你，你當時跟我說那是神經病，要我不要理他，我傻傻的還是相信了⋯」他指這個情況持續半年，最終兩人還是分手了。
炎亞綸於2018年曾被被A、B、C三男向周刊爆料指他劈腿，當時耀樂有感自己太愛對方，故拒絕跟這三人一起向周刊爆料。耀樂這一說令大眾再次重提當年炎亞綸被爆腳踏三船的事。有指炎亞綸同時與A、B、C男交往，更有他與三男咀嘴的親密照片。報道指炎亞綸偏愛靚仔小鮮肉，他是以同一招數追求三人，包括透過短訊跟對方噓寒問暖，又會自彈自唱情歌冧對方，以及向對方情深告白。報道指A男與炎亞綸交往兩年之後，發現他同時與B男及C男交往。不過當時炎亞綸就否認自己一腳踏三船，其經理人公司亦指報道失實。
而據台媒近日的報導，在性愛影片外流當晚「炎先生床上躺著其他男生」，消息震驚演藝圈。
炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。