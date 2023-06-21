炎亞綸被爆曾一腳踏三船偏愛靚仔小鮮肉　性愛片床上不只一名男伴

台灣男星，前人氣男團飛輪海成員炎亞綸近日捲入性醜聞，受害人網紅耀樂今午（21日）舉行記招交代詳情，指自己5年前在未經同意下被拍攝不雅影片兼被外流，導致他人生全毀。記者會舉行期間，炎亞綸竟突然現身鞠躬道歉，他離場時失聲痛哭，表示「絕對沒有偷拍」。炎亞綸昨日（20日）已發聲明公開承認與耀樂拍過拖，並多謝對方令他可以跟公眾坦承一切。



炎亞綸現身記者會道歉（直播截圖／聯合報授權使用）

耀樂曾經深愛着炎亞綸，然而對方卻十分花心，他發文提到炎亞綸與他交往期間曾一腳踏幾船，最後他難忍炎亞綸花弗而分手。耀樂在文中提及：「交往過程，我還曾經在半夜接到你同時交往其他的對象打電話給我，質問我跟你的關係，以及正名他才是你男友，我根本不知道他怎麼拿到我電話號碼的，也不知道我該怎麼處理，當時的我太愛你了，愛上一個看似完美的你，你當時跟我說那是神經病，要我不要理他，我傻傻的還是相信了⋯」他指這個情況持續半年，最終兩人還是分手了。

炎亞綸形象盡毀。(fb圖片)

炎亞綸於2018年曾被被A、B、C三男向周刊爆料指他劈腿，當時耀樂有感自己太愛對方，故拒絕跟這三人一起向周刊爆料。耀樂這一說令大眾再次重提當年炎亞綸被爆腳踏三船的事。有指炎亞綸同時與A、B、C男交往，更有他與三男咀嘴的親密照片。報道指炎亞綸偏愛靚仔小鮮肉，他是以同一招數追求三人，包括透過短訊跟對方噓寒問暖，又會自彈自唱情歌冧對方，以及向對方情深告白。報道指A男與炎亞綸交往兩年之後，發現他同時與B男及C男交往。不過當時炎亞綸就否認自己一腳踏三船，其經理人公司亦指報道失實。

而據台媒近日的報導，在性愛影片外流當晚「炎先生床上躺著其他男生」，消息震驚演藝圈。

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