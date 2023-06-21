炎亞綸突現身耀樂記者會兩度鞠躬道歉　失聲痛哭：絕對沒有偷拍

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄。耀樂宣布今日（21日）中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場時失聲痛哭，表示「絕對沒有偷拍」。



據最新消息，耀樂今天12點在記者會上，才剛說完「那年的我才16歲…」結果炎亞綸突然現身，耀樂整個人低頭不敢面對。

炎亞綸深深一鞠躬後說，「我是要跟他道歉，所以我還是對著他比較好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」，接著又再深深一鞠躬。其後耀樂當場崩潰趴在桌上。

炎亞綸接著說「那今天是你的記者會，我想你有很多話要說，如果之後還有什麼問題或想聯絡我的話都可以，謝謝。」而耀樂從頭到尾都雙手緊抓且低著頭不敢看炎亞綸，情緒受到很大的影響。

炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」

炎亞綸一邊哭一邊表示今天來就是跟耀樂說對不起，「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的」。也表示偷拍性愛片一事，「絕對沒有偷拍，對！」更痛哭失聲表示：「真的沒有強迫任何意願的事情，這是我沒有辦法想像他要用這種方式。」被問到可能涉及法律刑責，他表示：「後續有任何問題我都會負責任。」