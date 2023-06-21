炎亞綸耀樂懶人包　偷拍16歲少年性愛片　連劈3男床上躺其他男生

【炎亞綸／耀樂】台版#MeToo事件不斷發酵，此次的矛頭指向了前飛輪海成員炎亞綸，他被指拍下自己與16歲抖音男神耀樂的性愛短片，影片最後不慎外泄。事件中的兩名當事人已經在前後發文說明整件事情。



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一、炎亞綸如何與抖音男神耀樂相識？

此次炎亞綸MeToo事件的受害者在16到17歲時，曾以冥祥的網名走紅，是一位抖音男神。其本名為耀樂，在20日晚間與個人臉書上傳了長文，公開了他的遭遇。他描述當年在就讀高中的他無意間發現炎亞綸用小號和周湯豪在新聞區底下吵架，對方身份無意間曝光。於是耀樂就抱著好奇心向炎亞綸發送好友邀請。沒想到炎亞綸通過了他的好友申請，更主動聊天還邀請他到家中看Netflix。耀樂當時非常開心，因為一個超紅和自己小時候非常喜歡的藝人，居然想要跟自己有進一步發展。他描述當時年僅15歲至16歲的他，隻身在臺北念書，覺得炎亞綸就是他的白馬王子，對方說什麼都會照做因為他是明星和偶像，加上是他的另一半所以信任炎亞綸一定不會傷害他。

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二、耀樂16歲把初夜獻給炎亞綸

沒想到現實告訴耀樂他錯了，他在16歲把初夜獻給炎亞綸，但對方嘗試在發生性關係時拍影片。耀樂表示他抗拒拍性愛影片，那是他唯一的底線，炎亞綸也答應了。他描述那段日子，炎亞綸常常會比他先早起床，在他仍在睡夢中不顧及他的感受就直接發生關係。但是懵懂的他以為這是情侶交往的一個過程，炎亞綸只是在教會他這一切。但是可怕的在後頭，炎亞綸趁其不備拍下了這些性愛畫面。

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三、耀樂發現炎亞綸一次交往多位男友

耀樂形容在與他交往期間，曾在半夜收到對方同時交往對象的來電，都是質問耀樂與炎亞綸的關係，要不然就是對方證明自己才是炎亞綸的男朋友。當時耀樂看對方已經自帶濾鏡，他也被告知這些撥電話來的男生都是神經病讓他無需理會。後來這個情況故事持續半年，最終兩人還是分手了。

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四、耀樂不同意炎亞綸拍性愛影片，對方拍了也意外曝光了

分手後在2018年中秋前夕，當時耀樂身在北京工作，忽然得知他和炎亞綸的性愛視頻被廣傳。當時無助的他找了炎亞綸商量，對方告知中秋節媒體不會工作，一切交由他處理好，豈料第二天這件事情已被大肆報導。耀樂不得不在高中面對一切閒言閒語，讀著留言區索要影片的留言，甚至不敢出門，也因此被迫休學，所有的工作也在一瞬間停止，人生似乎瞬間毀滅。炎亞綸最後僅表示自己會盡力處理好，同時付給耀樂律師費以及一些生活費。

五、被劈腿受害者邀耀樂一起出面指證炎亞綸

後來有被炎亞綸劈腿的三名男生在事件爆發後希望耀樂和他們一起站出來發聲，但耀樂發覺自己很愛炎亞綸，哪怕自己曾被傷害，他也不忍炎亞綸受傷，當時她還好心約炎亞綸經紀人榆晨姐出來談這件事，讓他們提前做好準備，不讓炎亞綸受傷害。但是在影片外流時，炎亞綸卻告訴別人如果他敢站出來爆料便會找黑道解決他。另外，據台媒「鏡新聞」報導，在性愛影片外流當晚「炎先生床上躺著其他男生」。耀樂表示他曝光的這一切都有證據。

六、耀樂曝光炎亞綸醜聞的目的

耀樂非常後悔，如果自己當初選擇站出來或許就沒有現在的後續他分享自己這一次站出來並不是為了流量，如果為流量早在之前有其它被劈腿的受害者找他合作時就已經站出來指證炎亞綸。他之所以會站出來是因為前陣子在捷運被性騷擾，然後就一直想起這件事他擔心炎亞綸繼續利用他人的愛以及自身的明星光環再傷害別人。耀樂最後向炎亞綸喊話：「這次該你站出來了。」

七、炎亞綸回應

炎亞綸也在當晚回應表示很感謝耀樂能說出來，這是他心裡害怕的一顆不定時炸彈。他坦言對於過去的自己他不覺得驕傲，因為在感情上自己有太多偏差和扭曲的做法。他形容自己就是戀愛腦，一旦進入感情就迷失自己。

八、炎亞綸指他做了情侶該有的樣子

在回應時他提及戀愛期間，他為隻身在臺北念書的耀樂找了房子並且支付房租，因為自己到外地工作聚少離多，所以他給對方支付了機票費用好讓耀樂能前去與他相聚，一切都是情侶該有的樣子。

九、兩人的爭執和分手

炎亞綸指戀愛時必然有爭吵以及出言不遜的時候，當時的他疏於溝通，忽略太多事情，沒有能力也沒智慧處理分手這件事。

十、分手後

分手後他和耀樂仍然是朋友，他也對此事很感激，因為耀樂沒有因為他的不成熟而拒絕與他來往。他指兩人一直斷斷續續在聯絡並且在2022年9月耀樂有要求炎亞綸幫他宣傳一項投票活動，身為朋友炎亞綸當然答應了。

十一、私密影片外流

炎亞綸描述2018年週刊事件爆發，他本人的大量私密影片外泄，這些並不是他主動洩漏的人。至於影片外泄最大可能是因為他修手機時影片被外流。他也已經盡最大能力請律師協助下架影片。

十二、承認錯誤

他這些寫私密影片就是不定時炸彈，一直在折磨他，他沉澱了一段時間認真檢視自己決心把自己變好，但這些醜陋的疤痕將跟隨他一生，他也不會去美化和逃避。如今的他心甘情願重新面對一次當年犯下的錯誤。他向大眾道歉，給大家做了不良示範，也表示自己投過諮商與課程變好。他會認真看看自己腐爛的內在，並且清除它們。他稱如今的他會誠心面對自己不想再辜負自己，並且不辜負給過他溫暖和關心的人們。最後他對耀樂說，如果可以他願意當面耀樂你道歉，也願意陪對方走過傷痛，並且進行一切後續彌補。

有網友表示不管對錯，做過的事都無法抹去，只有面對和善後才能真的讓事情過去，更希望受傷的人心裡有一天能被癒合。正如網友所說的，雖然過去無法完全彌補，犯錯者卻可以承認錯誤以及嘗試為受害者彌補，也許對方不一定原諒和被癒合，至少是踏出了挽救的第一步。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】