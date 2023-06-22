全民造星5｜20強誕生網民不滿淘汰Mark、Stick　網傳10強全部晉級

《全民造星5》今晚播出第29集，是團體戰最終回，「蕾安多芬」以及「Fung莎星辰」全體成員完成最後一場團體戰，後者全取5盞藍燈。而兩隊分別要淘汰4及6個人，20強終於誕生，不過網民對於被淘汰名單感到詫異，如：藍組唱將Mark Chan帶領團隊多次獲勝卻慘被當工具人、Jason Lui靚仔有觀眾緣又被嫌齋打鼓個人賽未必夠贏、紅組天使Stick跳得又照顧組員，被導師陳蕾激讚善良到發光竟都要Foul走等等，但更令網民驚訝的，是有位隱形人居然唔聲唔聲留到20強！



今集（22/6）蕾安多芬A組的Tiger Foo、KC、Nathan、希晉、Kim和亨仔，以改編自Lolly Talk《三分甜》的Rock版《三分型》，3:2撼贏前一晚「Fung莎星辰」D組Mark Chan、Taco、樂樂的《E-mo間by薩克邁衣毛》。

蕾安多芬A組演繹Rock版的《三分型》。

之後進入團體戰最後一戰，「蕾安多芬」全員出動，由陳蕾和陳健安導師做隊長，17人團隊真誠演繹改編自兩位導師歌曲《繼續繼續》和《凡星》的畢業作品《繼續……做我的主角》，賽前陳蕾強調輸贏不重要；而「Fung莎星辰」則13人全員以「史詩式」作品《Legends》，最終以全藍燈獲勝，評判大讚好震撼，睇到起雞皮等等，尤其湯駿業大讚：「每個人都令我眼前一亮，你哋呢個表演會成為一個Legend！」

「蕾安多芬」全員出動，

「Fung莎星辰」全員出動。

而去到最後一節，終於都要Foul走10人，兩組導師退庭商議近兩小時，稱決定確實十分艱難，最終藍組淘汰宇軒、Mark Chan、Jason Loi、Maico，釗峰指宇軒很虛心學習，無奈進步追趕不到實力需要；Rosa指Mark Chan雖然聲線動聽，但從歌聲感受不到熱情；T-ma讚Jason Loi是很有魅力的最強鼓手，不過會擔心去到個人賽時，冇得打鼓他的表現會如何；而German則寄語Maico對音樂堅持下去。

至於紅組，導師淘汰Stick、瑞銘、Anson Wong、Meow、Kingston和Hei，陳蕾大讚Stick光榮離開，稱他是自己心目中的天使，其人品個性值得自己學習，「原來一個人真誠、謙卑、善良係真係會發光！」至於瑞銘則是早前有紀律問題、Anson Wong是個性不夠突出，唱歌有音準卻冇感情；至於Meow、Kingston都冇特別講淘汰原因，Hei則是實力未夠，怕他難以承受20強壓力。

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20強名單一出，網民對淘汰名單大感詫異，尤其藍組Mark Chan和Maico都是實力唱將、長勝將軍，網民批導師打完齋唔要和尚，說他們當兩位是工具人，又指Jason Loi靚仔有觀眾緣，淘汰其他人都未輪到佢！至於紅組，網民不止替Stick不值，一片哀嚎，指《和平之前》表演神預言，阿澤、白水、James、Kingston、Stick逐個陣亡，只剩Tsoul一個，更有許多人質問：「點解仲未Foul阿生？」「留阿Stick都唔係留阿生啦下嘛？」「阿生係咪隱形到導師唔記得咗佢？」「隱形生或成最大贏家。」

網民驚訝阿生（下排左二）如隱形人般存在，但竟然走到二十強。

此外，網上一直流傳十強名單是KC、王鋒、Nathan、Lyman Heung、Taco、亨仔、Tsoul、希晉、Snoopy和Ash，來到20強全部都仲有得留低，令名單真確性更高！