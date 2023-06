全民造星5｜Tsoul領軍《柴灣角街》被原創批不尊重　極速拆彈和解

《全民造星5》昨晚第一節中,紅組「蕾安多芬」C組,由Tsoul隊長率領Stick、Owen Lai、Meow、Kingston和James取得四連勝!他們憑改編TomFatKi(光頭幫)《柴灣角街》改編而成的自選表演項目《蕾安多芬刷新世界》,成功撼贏另一組大熱,「Fung莎星辰」B組Kakit、Dai Bon、Ash、Lyman的雌雄同體舞《B.A.D.》。不過有份參與《柴灣角街》製作的Billy Choi,睇完直播就一度出Story話他們唔尊重,最後Tsoul極速回應,成功拆彈化解公關災難,就連導師陳蕾同陳健安(On仔)都幫口。

在Tsoul帶領之下,「蕾安多芬」C組憑改編作品《蕾安多芬刷新世界》獲得四連勝。(電視截圖)

《柴灣角街》是TomFatKi(光頭幫)去年推出的作品,Billy Choi、東成、Akiko亦一起作曲填詞及合唱,並由東成和李一丁擔任Producer。昨日C組表演時,劈頭就有一句「Tsoul on the beat」,結果原唱之一的TomFatKi成員肥仔就出Story寫「Tsoul on the beat🤮」Billy Choi亦寫下:「邊個整Beat都未知 唉 好頭痛 尊重啦」,因為在Rap文化中,這句是Credit製作人的Producer Tag,網民質疑評判會否憑這一句以為是Tsoul組原創歌才畀燈他們,又想睇Tsoul如何回應,召喚他上水解畫。

《柴灣角街》是TomFatKi、Billy Choi、東成和Akiko去年推出的作品。(MV截圖)

「蕾安多芬」C組在表演加了「Tsoul on the beat」而引起熱討。(電視截圖)

結果Tsoul極速撰文解畫,以防釀成新一波公關災難,他首先感謝TomFatKi的福正答應讓團隊改編《柴灣角街》參賽,解釋:「『Tsoul on the beat』呢句,由我哋其中一位組員錄製的adlib,當時甚至到剛剛我哋都係並不知情=Producer Tag,亦算係小弟孤陋寡聞(因為我哋都不是專業的Rapper),而呢句Tag係單純一句以助表演氣氛的開場白。身為隊長嘅我唔知呢個有關嘅知識,令今次誤會發生感到非常抱歉🙏」

Tsoul反應算快,極速拆彈解釋不知道「on the beat」一句是Producer Tag,並為自己的不足道歉。(Instagram:t__soul)

他指自己不希望跟原創者有任何誤會,所以必須澄清,並強調很尊重任何表演藝術者,以及再次向TomFatKi團隊及觀眾致歉。Tsoul的極速回應和謙虛態度獲Akiko、東成、福正等轉發,眾人亦表示理解,更鼓勵他們繼續努力。福正說:「今次嘅小小風波 冇事~繼續努力」而Billy Choi亦把原本的限時動態刪除,再出新Story說:「不知者不罪」表示原諒。

按下圖睇《柴灣角街》團隊對Tsoul回應的睇法:

至於「蕾安多芬」的導師陳蕾、On仔都有轉發Tsoul的道歉文,On仔說:「我好記得當時Tsoul有喺台上面講原創同改編嘅比重,我哋都非常尊重每位創作者。」而陳蕾則補充:「好記得錄影當日其實有評判想先搞清楚呢首係咪原創歌然後再作點評,Tsoul亦即刻回答呢首係TomFatKi嘅歌🙏」大部分網民似乎都諒解Tsoul對Rap文化不理解,表示情有可原。

其實「Producer Tag」是由美國Hip Hop文化傳入,製作人做歌時會把自己的名字或代表性標語嵌入歌曲Beat之中,讓人一聽就知認得出是他的作品,以香港為例,「SILVERSTRIKE 'bout to light it up」、「JNY on the beat」等都是近年比較常聽到的Producer Tag,行外人可能未必知道。