全民造星5專訪｜Rosa韋羅莎淘汰學員超心痛：每次都好折磨

《全民造星５》開播至今，爭議聲不少，有網民質疑賽制欠公平，參賽者等通宵影響演出狀態、評判亦因入圍席位遞減而變得手緊；及至小隊對決，導師被指唔識教、亂foul人。身為Fung莎星辰導師嘅韋羅莎（Rosa），坦言每次揀人出局都十分心噏、心痛、喊。「有時都會覺得who am I to judge，憑咩去斷定你去到呢度就完……」



「到底有無嬲陳蕾？」 Rosa聞言後大笑：「估唔到佢係咁囉，不過我覺得有呢啲先好玩，因為我哋開頭真係好快搶到好多勁人，比著我可能都會咁，但又點會真係嬲佢。」（梁碧玲攝）

對於94強長達30多小時的錄影時間，Rosa除以「攞命」形容之外，亦無奈表示：「去到零晨4、5點，你要有啲好特別嘅嘢先會wow到評判俾盞燈你。係唔公平，不過冇辦法，但又會迫到亨仔、Taco維持到狀態。」錄影期間，4位導師曾由房仔走入廠為4號Owen出面求情，Rosa說甚至後期小隊對決時，導師們亦曾入廠與評判爭論：「評判有自己把尺，佢哋只睇嗰３分鐘，而我哋角度係佢哋進步好多或者試緊新嘢，所以我都係同班仔講做好、做足就得。」

有睇開《造星5》 ，都應該可以明顯感受Rosa對Lubia嘅喜愛。Rosa說早在海選時，已被Lubia的外型、說話方式吸引：「好多人想我行我素，但要你夾硬去接受，但Lubia係令你好安然同舒服咁接受。」

Foul人的準則

每次小組對決分出勝負後，無論輸或贏一方都充滿淚水，Rosa說單係揀邊個出局，如果要在節目播出的話，一集至少６小時以上；她說觀眾認識學員可能是通透過社交平台或節目片段，而導師透過相處，看出學員的潛能、性格、態度等細節位：「觀眾成日都問『點解foul佢?』，其實背後有好多原因，可能係佢未能夠喺團體入面合作、好自我，我哋都知出到嚟一定好多爭議，但呢啲真係好難一字一句喺節目清晰地解釋。」

提到自選表演《大師班 | Master Class》嚴種炒車，Rosa都忍唔住笑了，她解釋當初與馮允謙並不想太過干涉學員的選擇，直到正式錄影時才發現「瀨嘢」。她說：「所以第二回合hands on得好緊要，希望可以做返足。」

最令Rosa 不忿嘅原來係60強自選表演《LOUDA》，她說當時為了賽果（3紅2藍燈）與馮允謙走入錄影廠與評判對質。

期待淘汰學員再次閃耀

除性格、潛能之外，當中亦因名額限制而被迫出局，但Rosa強調絕對不存在內定或者個人喜好:「大家可能會覺得唔公平，但比賽就係咁。每次都好折磨，因為大家都去唔到最終定案， 仲要後期我哋有５個導師，佢想留我想foul，各種各種原因，所以係好心噏、心痛，最後就係喊。」海選睇仔、94強撳燈搶仔、foul完再喺喺廠影廠外等仔，導師嘅心裡狀況如坐過山車一樣，問到會否感到內疚，Rosa長嘆表示：「緊係有，都會覺得who am I to judge、去斷定你去到呢度就完。但導師工作、責任就係咁，出到廠同佢哋sorry，但好多foul咗嘅，我相信佢哋可以喺其他平台／舞台閃耀，而呢個都係我熱切期待嘅畫面。」

訪問中學，Rosa多次大讚《造星 5》仔仔聽話、心地善良，更表示唔少仔都非常有潛質，她不時叮囑大家趁節目播出、有曝光率後，要好好sell自己。（梁碧玲攝）

王鋒知衰，但人誰無過呢？

本身同老公張銘耀育有一女（兩歲）嘅Rosa，經過今次《造星》後，深切感受到教育方式的重要性：「 見到呢班仔仔會覺得而家啲年輕人咁得意嘅？佢哋好有自己睇法，但又可能未必咁承受到一啲評擊、又或者係唔太識點表露自己情感。我要學習點去溝通，要搵一個大家都舒服嘅位。」Rosa最近一次的溝通對象，王鋒應該是其中一位，對於「阿澤、王鋒」事件，她認為雙方已表態，事件可以告一段落。「喺我角度係你做咗件唔應該做嘅事，owned up to it, then let’s move on，我自己係咁睇，之不過我有少少覺得點解會滾到咁大呢？我有同佢傾過今次係好好嘅一課，要諗清楚一舉一動，而呢個世界就係咁殘酷，佢今次受到嘅教訓佢應該都知道唔係一件小事，佢知衰，但人誰無過呢？」

服裝: ISSEY MIYAKE

髮型: Oscar Ngan