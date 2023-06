全民造星5專訪｜Rosa韋羅莎淘汰學員超心痛：每次都好折磨

《全民造星5》開播至今,爭議聲不少,有網民質疑賽制欠公平,參賽者等通宵影響演出狀態、評判亦因入圍席位遞減而變得手緊;及至小隊對決,導師被指唔識教、亂foul人。身為Fung莎星辰導師嘅韋羅莎(Rosa),坦言每次揀人出局都十分心噏、心痛、喊。「有時都會覺得who am I to judge,憑咩去斷定你去到呢度就完……」



「到底有無嬲陳蕾?」 Rosa聞言後大笑:「估唔到佢係咁囉,不過我覺得有呢啲先好玩,因為我哋開頭真係好快搶到好多勁人,比著我可能都會咁,但又點會真係嬲佢。」(梁碧玲攝)

對於94強長達30多小時的錄影時間,Rosa除以「攞命」形容之外,亦無奈表示:「去到零晨4、5點,你要有啲好特別嘅嘢先會wow到評判俾盞燈你。係唔公平,不過冇辦法,但又會迫到亨仔、Taco維持到狀態。」錄影期間,4位導師曾由房仔走入廠為4號Owen出面求情,Rosa說甚至後期小隊對決時,導師們亦曾入廠與評判爭論:「評判有自己把尺,佢哋只睇嗰3分鐘,而我哋角度係佢哋進步好多或者試緊新嘢,所以我都係同班仔講做好、做足就得。」

有睇開《造星5》 ,都應該可以明顯感受Rosa對Lubia嘅喜愛。Rosa說早在海選時,已被Lubia的外型、說話方式吸引:「好多人想我行我素,但要你夾硬去接受,但Lubia係令你好安然同舒服咁接受。」

Foul人的準則

每次小組對決分出勝負後,無論輸或贏一方都充滿淚水,Rosa說單係揀邊個出局,如果要在節目播出的話,一集至少6小時以上;她說觀眾認識學員可能是通透過社交平台或節目片段,而導師透過相處,看出學員的潛能、性格、態度等細節位:「觀眾成日都問『點解foul佢?』,其實背後有好多原因,可能係佢未能夠喺團體入面合作、好自我,我哋都知出到嚟一定好多爭議,但呢啲真係好難一字一句喺節目清晰地解釋。」

提到自選表演《大師班 | Master Class》嚴種炒車,Rosa都忍唔住笑了,她解釋當初與馮允謙並不想太過干涉學員的選擇,直到正式錄影時才發現「瀨嘢」。她說:「所以第二回合hands on得好緊要,希望可以做返足。」

最令Rosa 不忿嘅原來係60強自選表演《LOUDA》,她說當時為了賽果(3紅2藍燈)與馮允謙走入錄影廠與評判對質。

期待淘汰學員再次閃耀

除性格、潛能之外,當中亦因名額限制而被迫出局,但Rosa強調絕對不存在內定或者個人喜好:「大家可能會覺得唔公平,但比賽就係咁。每次都好折磨,因為大家都去唔到最終定案, 仲要後期我哋有5個導師,佢想留我想foul,各種各種原因,所以係好心噏、心痛,最後就係喊。」海選睇仔、94強撳燈搶仔、foul完再喺喺廠影廠外等仔,導師嘅心裡狀況如坐過山車一樣,問到會否感到內疚,Rosa長嘆表示:「緊係有,都會覺得who am I to judge、去斷定你去到呢度就完。但導師工作、責任就係咁,出到廠同佢哋sorry,但好多foul咗嘅,我相信佢哋可以喺其他平台/舞台閃耀,而呢個都係我熱切期待嘅畫面。」

訪問中學,Rosa多次大讚《造星 5》仔仔聽話、心地善良,更表示唔少仔都非常有潛質,她不時叮囑大家趁節目播出、有曝光率後,要好好sell自己。(梁碧玲攝)

王鋒知衰,但人誰無過呢?

本身同老公張銘耀育有一女(兩歲)嘅Rosa,經過今次《造星》後,深切感受到教育方式的重要性:「 見到呢班仔仔會覺得而家啲年輕人咁得意嘅?佢哋好有自己睇法,但又可能未必咁承受到一啲評擊、又或者係唔太識點表露自己情感。我要學習點去溝通,要搵一個大家都舒服嘅位。」Rosa最近一次的溝通對象,王鋒應該是其中一位,對於「阿澤、王鋒」事件,她認為雙方已表態,事件可以告一段落。「喺我角度係你做咗件唔應該做嘅事,owned up to it, then let’s move on,我自己係咁睇,之不過我有少少覺得點解會滾到咁大呢?我有同佢傾過今次係好好嘅一課,要諗清楚一舉一動,而呢個世界就係咁殘酷,佢今次受到嘅教訓佢應該都知道唔係一件小事,佢知衰,但人誰無過呢?」

