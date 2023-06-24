香港小姐2023｜Juliana王敏慈率先入選　五強面試時有一共同特質

《香港小姐競選2023》日前（23/06）舉行第三輪面試，總計有26位靚女參加面試。據知今年大會會搞搞新意思，以真人騷方式舉行，所以預料「戰況」將比以往幾屆更加緊湊！日前眾位參選者見完評判後，內部流出已有入選名單曝光，分別是「翻版范冰冰」王敏慈、「港版IU」莊子璇、「禾稈冚珍珠」的金髮美女Juliana、「火辣學霸」Michelle和「翻版王祖賢」Lea。



「翻版范冰冰」王敏慈，第三次面試。（資料圖片）

1. 「翻版范冰冰」王敏慈

王敏慈首輪面試，因着樣貌實在太標緻，看上去反而唔自然，兼且失去她本身的氣質，雖然在次輪面試，髮型與化妝明顯順眼很多，但仔細睇仍然好濃妝，略微網紅臉的感覺。但今次第三輪面試，王敏慈似乎找到感覺，濃妝抹艷登場，退去生硬的感覺，反倒突顯她的可愛又斯文的魅力，印象大大加分！

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「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea），第三次面試。（資料圖片）

2. 「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）

有「翻版王祖賢」之稱的賀怡雯（Lea）順利入選第三輪面試，她今年23歲，在香港出生的她，10歲便隨家人到內地生活，未參選前已是少有名氣的模特兒，經常在社交平台大曬性感泳衣照，打扮風格獨特有型，難怪成功俘虜粉絲的心，人氣拋離「翻版范冰冰」王敏慈，獲大讚有明星相。

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「港版IU」莊子璇，第三次面試。（資料圖片）

3. 「港版IU」莊子璇

莊子璇今年21歲，香港讀書，跟師姐馮盈盈一樣讀營養學，齋睇外表已經極具冠軍相，隨時成為「馮盈盈2.0」。莊子璇社交平台不乏私生活靚相，除了不吝惜身材之外，其風格加純情樣子也有點像韓國女神IU。

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金髮美女Juliana，（資料圖片）

4. 「禾稈冚珍珠」的金髮美女Juliana

云云參選佳麗中，金髮Juliana在首輪面試已的十分搶鏡，在記者會上報稱現年22歲，於網上經營首飾店，當日以白色西裝褸內搭白色上衣，配上黑色長褲及白鞋密實見人。殺入第三輪面試繼續黑白色造型，放下長髮兼轉以超低胸魚尾裙亮相，抵達電視城落車一刻將好身材表露無遺，記者問到點解咁性感？Juliana表示：「想同之前嘅感覺唔同。」當然Juliana一頭金髮相當有型格，但港姐一向大家閨秀，破格形象未必是TVB杯茶，但有傳高層對Juliana一頭金髮不抗拒，暫時唔駛染黑。

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「火辣學霸」Michelle第三次面試。（資料圖片）

5. 「火辣學霸」Michelle

在首輪面試當日，Michelle被問到誰是提名人時就回答是港姐雷莊𠒇，因而受到傳媒注意，其後她愈戰愈勇，更直入了第三輪面試。其實早在參選香港小姐前，Michelle已經算小有名氣，IG已有一萬多追蹤者，來自新加坡的她也參加過當地選美比賽並奪得過獎項，算是比起其他人多了一些經驗。此外，她還擁有香港大學財經系碩士學位，在今屆參選者之中算是高學歷的一批。

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蹤觀五位入圍的佳麗，不難發現她們都有相同特質，就是面對傳媒時毫不怯場，對答和拍照時十分淡定從容而且有自信。可能她們以同樣姿態面對TVB高層，所以才率先被選出。