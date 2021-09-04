力圖打排球｜楊愛瑾驚喜促Cookies小合體　鄧麗欣落淚：好有回憶

ViuTV周六（4日）晚重現人氣劇《男排女將》的黃金陣容，由「家瑜」Stephy（鄧麗欣）帶領MIRROR成員組成的「力圖隊」與「黃金Sir」陳宇琛帶領ERROR成員對戰，兩隊對戰中途，與Stephy同屬女團Cookies的成員Miki（楊愛瑾）以「秘密武器」的身份驚喜登場，讓Stephy目瞪口呆，久違在幕前合體的二人隨即相擁令Stephy感動落淚大呼：「點解我會喊嘅，明明前排先見完，好好啊，真係令我好有回憶！」而Anson Lo（盧瀚霆）則從旁解釋指早前拍攝《調教你MIRROR》之際，Stephy曾透露懷念女團生活及隊員，希望能為她打一劑強心針！不過未知係咪Miki登場令Stephy情緒太激動，以致一開局面頰就食咗193（郭嘉駿）一個強力波餅，不過Stephy最後還是帶領力圖隊以9比6的比分勝出，更一舉奪得「最有價值球員」獎項，寶刀絲毫未老！



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