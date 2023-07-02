周潤發上小薯茄YouTube玩衾棉胎　親揭有一個時機唔可以搵佢自拍

YouTube頻道「小薯茄」近日請的嘉賓愈來愈大卡士，早前請完日本藝人山下智久及新木優子，最新一條片就輪到忙於宣傳新戲《別叫我賭神》的周潤發（發哥）和柯煒林（Will），發哥更與主持人大玩衾棉胎！



發哥不但主動與小薯茄揸機合照，更親自落手執相。（YouTube@Pomato 小薯茄）

小薯茄主持人在發哥大駕光臨前表示，要跟荷里活巨星玩衾棉胎非常害怕，最後他們經初賽選出程人富和阿J做代表，同發哥、Will衾棉胎，戴著假髮的程人富還搞笑說自己是「假髮哥」，今日遇到「真發哥」。大家掂到發哥隻手都好興奮，最先清牌的是阿Will，發哥說要陷他於不義，Will：「我哋一隊㗎發哥！」而發哥則搞笑回應：「我識你老鼠呀！」發哥本來是手上剩最多牌的玩家，最終卻反敗為勝，果然是賭神。

發哥大玩衾棉胎。（YouTube@Pomato 小薯茄）

賭場無父子，玩起衾棉胎上嚟，發哥跟戲中兒子Will說：「我識你老鼠呀！」十分搞笑。（YouTube@Pomato 小薯茄）

之後發哥接受幾位主持訪問，除了講新戲外，程人富問行山見到發哥是否可跟他自拍，發哥再展親民本色說：「唔係佢哋要求，係我要求㗎！」問到有冇哪些地點是不能跟發哥自拍，他則表示：「如果跑緊街計緊時就唔可以埋嚟。」程人富補充：「除非你跟到佢速度，一路跑一路影。」發哥指的確有試過，有人邊跑邊影，他就跟對方說：「你影啦，我唔停得。」小薯茄更表示，之前的確在海旁偶遇過發哥跑步，不想阻到他所以不敢開口求合照，但就錄低了當時情況，發哥雖然冇停低，但都有對住鏡頭打招呼，最親民巨星實在當之無愧！