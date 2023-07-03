炎亞綸涉偷拍未成年性愛片再落口供　警方搜住所懷疑不止偷拍一人

台灣藝人炎亞綸，日前被爆於網紅耀樂16歲時，發生關係並偷拍性愛影片，由於當時耀樂尚未成年警方立案調查。炎亞綸7月3日到臺北市婦幼隊應訊，台灣警方同時到炎亞綸定搜查，更爆出警方懷疑炎亞綸拍攝未成年影片不只一宗﹗



台灣藝人炎亞綸，日前被爆於網紅耀樂16歲時，發生關係並偷拍性愛影片。（IG：@aayan1120）

日前抖音網紅耀樂指控炎亞綸，在自己未成年時發生關係並偷拍性愛畫面，影片流出後只拿數萬元打發，並威脅他若敢對外爆料，將不惜找黑道解決。台北市婦幼隊3日上午約談炎亞綸在2名律師陪同下到北市婦幼隊說明，預計中午左右會做完筆錄，將釐清拍攝經過，以及是否違反當事人意願。另因警方懷疑炎亞綸拍攝未成年影片不只一宗，士林地檢署主動分案調查，將案件交給臺北市婦幼員警隊偵辦，婦幼隊警員搜索炎亞綸住處，且搜索不只一處，預計將搜扣平板電腦手機等物品。

有指警方懷疑炎亞綸偷拍影片，耀樂只是其中一人。（IG：@tnps96073）

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