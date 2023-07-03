炎亞綸涉偷拍未成年性愛片再落口供 警方搜住所懷疑不止偷拍一人
撰文：洪曉璇
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台灣藝人炎亞綸，日前被爆於網紅耀樂16歲時，發生關係並偷拍性愛影片，由於當時耀樂尚未成年警方立案調查。炎亞綸7月3日到臺北市婦幼隊應訊，台灣警方同時到炎亞綸定搜查，更爆出警方懷疑炎亞綸拍攝未成年影片不只一宗﹗
日前抖音網紅耀樂指控炎亞綸，在自己未成年時發生關係並偷拍性愛畫面，影片流出後只拿數萬元打發，並威脅他若敢對外爆料，將不惜找黑道解決。台北市婦幼隊3日上午約談炎亞綸在2名律師陪同下到北市婦幼隊說明，預計中午左右會做完筆錄，將釐清拍攝經過，以及是否違反當事人意願。另因警方懷疑炎亞綸拍攝未成年影片不只一宗，士林地檢署主動分案調查，將案件交給臺北市婦幼員警隊偵辦，婦幼隊警員搜索炎亞綸住處，且搜索不只一處，預計將搜扣平板電腦手機等物品。
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
炎亞綸突現身網紅耀樂記者會?網紅耀樂被爆涉桃色交易?
耀樂21日中午12點舉辦記者會，炎亞綸突然現身鞠躬道歉。炎亞綸離場後也痛哭流涕，雙頰滿是淚水，再度崩潰哭喊：「絕對...詳情請看。另外，網紅耀樂被爆疑涉桃色交易，詳情請看。