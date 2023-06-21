炎亞綸帶「1保鑣+6工作人員」踩場 受害網紅耀樂嚇到全身顫抖
【炎亞綸／耀樂】台灣網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，還被威脅若敢爆料的話，就會找黑道處理，昨晚他無預警宣布今午（21日）12點將舉辦記者會，中午11點半時現場就已經擠爆大批傳媒，不少傳媒也在記者會樓下看到不少炎亞綸身邊的工作人員，紛紛猜測炎亞綸會到現場正面對決，果真耀樂才剛坐下講出第一句話，炎亞綸就直接闖進記者會現場，直搗耀樂面前，可說是搶盡風頭，也讓現場一片混亂。
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原本耀樂是要針對炎亞綸昨晚的長文回覆作出回應，並還原當時事發過程，怎料，記者會開始前，現場傳媒就看見有近7位炎亞綸身邊的工作人員在場外徘徊，紛紛瘋猜炎亞綸會現身記者會現場，不過卻也半信半疑，不相信做事謹慎地炎亞綸會做出如此衝動行為，沒想到12點一到，耀樂才剛就座講第一句：「我跟吳庚霖是在2017年認識...」，炎亞綸就突然從後門進場，殺得現場傳媒一片措手不及，由於不知情的耀樂還持續在發言，渾然不知炎亞綸已經向他逼近，現場傳媒也必須兩邊顧及，可說是混亂不已。
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炎亞綸一入場就在6位工作人員＋1位保鑣的保護下，聲勢浩大地突破重重的攝影機腳架，直接走到耀樂面前，讓被蒙在鼓裡的耀樂當場錯愕不已，一眼都不看、直接趴下痛哭，緊握雙手、幾度抖動，炎亞綸則二度鞠躬道歉，並說道：「造成你人生變成這樣，真的很抱歉。」也表示：「今天是你的記者會，我相信你有很多話要說，就把時間還給你，或是你想要聯絡我都可以。」
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對此耀樂也全程掩面、一語不發，炎亞綸全程停留約1分鐘後，便快閃離開，工作人員也宣布記者會將中斷10分鐘，讓崩潰的耀樂整理情緒，而炎亞綸離場後，也淚流滿面、痛哭不已，不斷重申：「絕對沒有做任何強迫意願的事情！」但耀樂事後聽聞則回應：「他說的沒有強迫，無稽之談！都是有發生的。」
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。香港01為你準備了炎亞綸耀樂性醜聞事件懶人包。
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