炎亞綸帶「1保鑣+6工作人員」踩場　受害網紅耀樂嚇到全身顫抖

【炎亞綸／耀樂】台灣網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，還被威脅若敢爆料的話，就會找黑道處理，昨晚他無預警宣布今午（21日）12點將舉辦記者會，中午11點半時現場就已經擠爆大批傳媒，不少傳媒也在記者會樓下看到不少炎亞綸身邊的工作人員，紛紛猜測炎亞綸會到現場正面對決，果真耀樂才剛坐下講出第一句話，炎亞綸就直接闖進記者會現場，直搗耀樂面前，可說是搶盡風頭，也讓現場一片混亂。



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原本耀樂是要針對炎亞綸昨晚的長文回覆作出回應，並還原當時事發過程，怎料，記者會開始前，現場傳媒就看見有近7位炎亞綸身邊的工作人員在場外徘徊，紛紛瘋猜炎亞綸會現身記者會現場，不過卻也半信半疑，不相信做事謹慎地炎亞綸會做出如此衝動行為，沒想到12點一到，耀樂才剛就座講第一句：「我跟吳庚霖是在2017年認識...」，炎亞綸就突然從後門進場，殺得現場傳媒一片措手不及，由於不知情的耀樂還持續在發言，渾然不知炎亞綸已經向他逼近，現場傳媒也必須兩邊顧及，可說是混亂不已。

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炎亞綸一入場就在6位工作人員＋1位保鑣的保護下，聲勢浩大地突破重重的攝影機腳架，直接走到耀樂面前，讓被蒙在鼓裡的耀樂當場錯愕不已，一眼都不看、直接趴下痛哭，緊握雙手、幾度抖動，炎亞綸則二度鞠躬道歉，並說道：「造成你人生變成這樣，真的很抱歉。」也表示：「今天是你的記者會，我相信你有很多話要說，就把時間還給你，或是你想要聯絡我都可以。」

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對此耀樂也全程掩面、一語不發，炎亞綸全程停留約1分鐘後，便快閃離開，工作人員也宣布記者會將中斷10分鐘，讓崩潰的耀樂整理情緒，而炎亞綸離場後，也淚流滿面、痛哭不已，不斷重申：「絕對沒有做任何強迫意願的事情！」但耀樂事後聽聞則回應：「他說的沒有強迫，無稽之談！都是有發生的。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】