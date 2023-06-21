炎亞綸突襲受害16歲少年耀樂記招致歉　雙方崩潰落淚　場面失控

【炎亞綸／耀樂】「抖音男神」耀樂指控16歲時遭炎亞綸偷拍性愛影片，而影片還外流，一度還關閉社群，不過21日凌晨他在發文中午12點會舉行記者會說明。



在記者會一開場，炎亞綸就突現身，向耀樂道歉，之後就退出記者會現場。

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耀樂爆出16歲時被炎亞綸偷拍性愛影片，沒想到之後影片竟外流，最後還被始亂終棄，更爆料：「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我。」原本不想接受媒體訪問的他，最後還是決定出面公開說明。

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