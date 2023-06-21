炎亞綸突襲受害16歲少年耀樂記招致歉　雙方崩潰落淚　場面失控

撰文：聯合新聞網
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【炎亞綸／耀樂】「抖音男神」耀樂指控16歲時遭炎亞綸偷拍性愛影片，而影片還外流，一度還關閉社群，不過21日凌晨他在發文中午12點會舉行記者會說明。

在記者會一開場，炎亞綸就突現身，向耀樂道歉，之後就退出記者會現場。

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耀樂爆出16歲時被炎亞綸偷拍性愛影片，沒想到之後影片竟外流，最後還被始亂終棄，更爆料：「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我。」原本不想接受媒體訪問的他，最後還是決定出面公開說明。

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炎亞綸涉性侵16歲網紅耀樂　偷拍完整肛交過程　事後以黑道恐嚇他炎亞綸耀樂懶人包　偷拍16歲少年性愛片　連劈3男床上躺其他男生炎亞綸被指偷拍未成年人性愛片　律師：可判監逾7年　非告訴乃論正面對決炎亞綸？網紅耀樂中午開記者會　昨稱遭偷拍性愛片兼外流炎亞綸回應耀樂指控偷拍性愛片：但那些並不是我主動外流的網紅耀樂爆被炎亞綸偷拍性愛短片：不管我的感受，執意進入⋯⋯

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