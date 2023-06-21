炎亞綸涉性侵16歲網紅耀樂　偷拍完整肛交過程　事後以黑道恐嚇他

【炎亞綸／耀樂】炎亞綸遭到「抖音男神」網紅耀樂指控，硬上未成年男子，甚至偷拍的性愛片慘遭外流。沒想到，朋友也現身回應了，炎亞綸竟爆3劈！



「抖音男神」網紅昨（20）日深夜指控，年僅16歲時與炎亞綸交往，卻不經他同意、還在睡覺的時候，「不管我的感受，執意進入」，甚至錄影偷拍下來，影片後來外流，讓他整個人生都毀掉了。

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網紅指出，後來求救炎亞綸，對方卻拋棄他，甚至「要請黑道解決我」，把他當成一個垃圾丟在一旁。對此，炎亞綸承認此事並道歉：「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」

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事實上，早在今年2月，疑似身邊朋友早已爆料了！根據《鏡週刊》報導，有知名人士2月已爆料說，炎亞綸、男網紅2018年初交往，直到同年9月分手：「分手完兩個禮拜後，炎先生那邊就把影片外流出。」

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該名知情人士透露，炎亞綸事後就威脅該名男網紅不准出面澄清，否則就叫黑道「把他處理掉」，而男網紅出事當晚，「炎先生床上躺著其他男生」，後來炎亞綸2018年被週刊爆料「3劈」後，男網紅不敢出面指控。

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至於知情人士指控「炎先生那邊就把影片外流出」一事；炎亞綸昨日澄清說：「這些照片影片，當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的」。

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