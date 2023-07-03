中年好聲音2｜李思捷舊愛Naomi參賽　曾追張致恒還債出重口味寫真

《中年好聲音2》海選昨日第三輪，有唔少出道藝人參加，除多位歌手外，亦有「過氣𡃁模」馮鎵瀠（Naomi Fung），佢10年前出過全裸寫真，但一直有個歌手夢，更獲表哥林俊賢拍片撐報名。Naomi以往經常因唔同「惹火」事件登上娛樂版，最出名不但係隆胸出全裸寫真、同李思捷傳緋聞，更曾公開向張致恒（Steven）追債！



馮鎵瀠（Naomi）昨日現身《中年好聲音2》海選，一出場即自認「過氣𡃁模」並大打人情牌：「我最為人記得就係11年前我出寫真，我係寫真𡃁模，今日我係過氣寫真𡃁模嚟㗎喇。志偉哥我哋見過㗎喇之前，我喺電台都見過你！」38歲嘅佢話上屆已夠年齡參加，但男朋友極為反對，又話：「上屆……差唔多有廿幾個Friend入，出面都係我啲朋友，100強、8強都係我細個比賽嘅戰友嚟。仲有……」

自稱「過氣𡃁模」的Naomi，現身《中年好聲音2》第三輪海選。（直播截圖）

一路聽到皺晒眉的肥媽突然打斷她說：「你今次唱咩歌？」Naomi回答是《野孩子》，再把未講完的話說完，「仲有就係我想參加呢個比賽，係因為上《中年好聲音》之後想上獎門人！（伍仲衡：唔一定有㗎喎。）同埋我表哥叫我參加呀！佢撐我呀！佢唔撐自己個女選港姐但係佢撐我參加《中年好聲音》，呢個係Main Point。」

肥媽（中）似乎唔太鍾意Naomi，邊聽佢講嘢邊皺眉，更打斷佢問她唱咩歌。（直播截圖）

到底邊個係佢表哥呢？原來係林俊賢，所以佢意思係林俊賢唔支持林鈺洧選港姐，但都支持佢參加《中年好聲音2》。林俊賢果然好撐佢，拍埋片支持，但聲沙沙的Naomi最終表現麻麻，評判叫佢要留意音準同呼吸聲。以下就數下佢多年來嘅惹火事件簿。

林俊賢拍片支持表妹Naomi參加《中年好聲音2》，祝佢成績美滿、開心好玩。（IG@naomifky）

1.為重口味寫真隆胸

Naomi當年係寫真𡃁模，意識非常大膽，全裸上陣之餘亦大騷乳環同小便相，佢宣傳寫真時自認有隆胸，做自體脂肪移植，令上圍更豐滿。佢話去台灣Motel影寫真時，為咗提升真實感，連去小便都影埋，「我原本諗住扮去緊，但攝影師話真係屙先至真。」而多年後，Naomi再自爆隆胸因由，原來係因為前男友「偷食」上圍豐滿嘅第三者，佢深深不忿所以都去隆胸。

Naomi當年的寫真封面。

2.傳曾為李思捷自殺

李思捷同王寶葆（春卷）拍拖時，有記者影到李思捷同Naomi去澳門過夜，令佢背負「小三」之名，之後更有傳佢為李思捷自殺，不過Naomi就否認：「我冇自殺，之前負面新聞太多唔開心，飲醉咗，後尾失眠我食安眠藥，但醉咗食錯份量，前經理人見到我嗰時我係頭向地，腳向上，結果住咗3日醫院。」不過依家Naomi感情美滿，同細自己10年嘅陳漢娜細佬Angus拍拖一段時間。

李思捷（資料圖片/葉志明攝）

Naomi與現任男友Angus感情穩定。（IG@naomifky）

3.公開向張致恒追債

張致恒欠債唔還臭名遠播，原來Naomi都係佢債主之一，佢鬧爆Steven有錢搬屋冇錢還債，話如果佢再唔還錢，就會去Steven同大J打嘅拳賽公開追債，最後果然好快收數成功。Steven老婆雯雯就出Post話過Naomi威脅佢哋家人，所以就算借財務公司都還錢畀佢，更問：「點解要講到搵人去騷擾我嘅媽媽拎返屬於你嘅錢？」不過Naomi就否認騷擾對方屋企人。

Naomi與Steven（左）曾是好友，後因財反目，Naomi更公向Steven追兩萬蚊欠款。（IG@naomifky）

4.自爆被導演「潛規則」

前年Naomi上ViuTV節目《戀講嘢》，話19歲時曾被導演以「新戲有個角色好啱你」為由，邀請上屋企睇VCD，對方突然拉開褲鏈，更掏出下體，佢驚到問對方：「你唔係有老婆㗎咩？你點解咁嘅？」對方話：「我老婆唔喺香港呀，你唔使驚呀。」之後Naomi就搵藉口走人。

Naomi曾在《戀講嘢》自爆被電影公司老闆追求，以及被導演要求「潛規則」。（電視截圖）

5.投資美容院陷醫療事故

Naomi有份投資的美容院「妍肌攻管」去年捲入醫療糾紛，報道指歲女事主於美容院推銷下打溶脂針，其後不幸毀容，索償療程費用及精神損失費用。Naomi曾開記招否認指控，表示冇硬銷，而且事主相隔8個月至要求索償，冇任何證據證明其毀容狀況同經手醫生嘅疏忽或專業失當有關，加上對方做完第一次埋線都有再預約下次療程，Naomi亦都話：「所有手術療程都有風險」。