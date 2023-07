65歲的杜德智名氣最高,他是杜德偉胞兄,以及張露兒子。他早在87、88年就出過兩張大碟《一於無問題》及《好戲》,後來轉行做星級健身教練,方力申、許志安都是其學生。

杜德智指細佬杜德偉有叫他除衫,施展渾身解數搏入圍。

杜德智今天接受《香港01》訪問時,大談與胞兄杜德偉的趣事,透露弟弟鼓勵他參賽:「係佢叫我大佬有冇聽過中年好聲音啊你咁鍾意唱歌,因為我成日錄咗嘢會掟畀佢睇,有啲歌佢話你唱得幾好喎,佢知道我係鍾意(唱歌)嘅!」直言兩兄弟感情極好:「He is my best friend ,我發覺佢係全世界最好笑嘅其中一個嚟,同佢一坐埋係停唔到講嘢(講咩話題?)有時講吓笑,有時講吓啲鹹濕嘢,乜都好啦講返細個,講吓人生哲學,佢都睇好多孫子兵法,變咗好多嘢都講!」