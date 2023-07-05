素海霖唔拍AV拍MV　孖試當真N9三人床戲上演捉姦戲碼

港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈/绘麗奈/Erena）除了赴日拍AV外，在本地也開始獲得廣告等各種工作機會，另外也跟試當真的新組合，由游學修、Ern9潘宗孝組成的男團拍MV。



素海霖驚喜現身N9日文新歌MV。（MV截圖）

游學修和Ern9推出日文新歌《二泊三日》，極具CityPop風格，有如《東京愛的故事》。MV劇情講述游學修是Ern9的上司，兩人在大雨下決定去酒店借宿一宵，歌詞以一問一答方式展開對話，游學修十分進擊，不斷邀請Ern9發展禁斷之戀，用日文高呼：「我慢できないよ（我忍不住了）！」連字幕都很有MV Feel。

游學修說忍不住。（MV截圖）

Ern9一臉無辜問他是什麼意思。（MV截圖）

不過兩人本身已在家室，飾演正印的素海霖，就殺上酒店房捉姦，劇情中段都有一段三人床上戲，素海霖睡在兩人中間，典床典蓆，十分誘人。但其實她最終都冇勇氣打開房門，轉身離去。MV推出21小時後，有逾15萬觀看數，不少觀眾都對MV表示驚喜，希望歌曲可以紅到去日本，推到上《FIRST TAKE》另外有人留言：「古有東京故事，今有葵涌故事。」、「你又點會估到雖然特登請左繪麗奈老師，但係被綠ge竟然係繪麗奈老師🌈」

素海霖（中）與N9拍MV，中字字幕都甚有AV feel。（MV截圖）

素海霖最後都冇勇氣敲門捉姦。（MV截圖）

除拍MV外，素海霖今日亦公布半年成績單，「很感謝大家的支持，令我的出道作贏了三上老師」她指第三部作品即將推出，是大家千呼萬喚的劇情片，她會更努力成為具影響力的女性。

素海霖貼超性感Story，又中門大開。（IG@thisisshl）