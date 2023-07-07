64歲麥當娜失去知覺入ICU「驚傳腦死」30年閨密揭身體現況

日前外媒報導，64歲的女明星麥當娜（Madonna）24日失去知覺，被緊急送往紐約一家醫院。消息更指出，麥當娜在加護病房插管了一整晚；目前她已拔除插管，人也已經甦醒。麥當娜的經紀人Guy Oseary表示，她出現了嚴重細菌感染，目前在醫療照顧下逐漸好轉，然則最近竟有社群謠傳說她腦死，讓她的30年好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）立刻發文澄清，強調麥當娜：「狀況良好，正在家裡康復中。」



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近期李玟驟逝，讓許多人相當不捨，西洋天后麥當娜向來都很努力，因為不服輸的性格，讓她堅持不可以在Taylor Swift、Pink等晚輩面前被比下去，Taylor Swift才30出頭，興致一來連唱4小時都不是問題，而年過40的Pink在演唱會上常有高難度的肢體表演，麥當娜被激發出戰鬥慾，覺得自己的表演一定也要有類似的強度，只是過度疲勞的行程，讓麥當娜身體出現警訊，使她受細茵感染送醫，但在6月29日出院之後，近日又傳出她腦死的消息，讓她的30年好友蘿西發文澄清，她表示麥當娜目前狀況良好，表明她正在家裡休養康復中，並稱讚麥當娜「非常堅強」，急為好友闢謠。

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