64歲麥當娜失去知覺入ICU「驚傳腦死」30年閨密揭身體現況
撰文：聯合新聞網
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日前外媒報導，64歲的女明星麥當娜（Madonna）24日失去知覺，被緊急送往紐約一家醫院。消息更指出，麥當娜在加護病房插管了一整晚；目前她已拔除插管，人也已經甦醒。麥當娜的經紀人Guy Oseary表示，她出現了嚴重細菌感染，目前在醫療照顧下逐漸好轉，然則最近竟有社群謠傳說她腦死，讓她的30年好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）立刻發文澄清，強調麥當娜：「狀況良好，正在家裡康復中。」
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近期李玟驟逝，讓許多人相當不捨，西洋天后麥當娜向來都很努力，因為不服輸的性格，讓她堅持不可以在Taylor Swift、Pink等晚輩面前被比下去，Taylor Swift才30出頭，興致一來連唱4小時都不是問題，而年過40的Pink在演唱會上常有高難度的肢體表演，麥當娜被激發出戰鬥慾，覺得自己的表演一定也要有類似的強度，只是過度疲勞的行程，讓麥當娜身體出現警訊，使她受細茵感染送醫，但在6月29日出院之後，近日又傳出她腦死的消息，讓她的30年好友蘿西發文澄清，她表示麥當娜目前狀況良好，表明她正在家裡休養康復中，並稱讚麥當娜「非常堅強」，急為好友闢謠。
麥當娜一度失去知覺曾入ICU 出院後狂嘔無法下床令人擔心麥當娜嚴重細菌感染入院傳一度失去知覺 被送入深切治療部麥當娜嚴重細菌感染入ICU 經理人稱正在康復64歲麥當娜再驚傳搭上細35年男歌手 工作人員揭當眾親吻關係親密自傳電影《麥當娜》胎死腹中 為開世界巡迴演唱會放棄三年親生仔《Rolling Stone》公布最偉大200位歌手 米高積遜只排86名惹爭議
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