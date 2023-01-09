《Rolling Stone》公布最偉大200位歌手　米高積遜只排86名惹爭議

美國的權威音樂雜誌《Rolling Stone》日前公佈了「有史以來最偉大200位歌手」的排名，當中不少流行歌手包括Taylor Swift、Rihanna、Adele、Beyoncé、Usher等都有入圍。可惜名單因為沒有Céline Dion及Madonna，還將「King of Pop」米高積遜（Michael Jackson）竟然排名86，引起網民極大爭議。

米高積遜只排86名引爭議。（Getty images）

有大批網民及粉絲感不滿，認為MJ應該值得更高排名。（Getty images）

據外媒報道，《Rolling Stone》的名單中漏了多位知名國際頂級天王天后，包括Céline Dion、Madonna、Diana Ross、Sting等，就連人氣天王Justin Bieber都榜上無名，有網民及粉絲在Twitter留言，不理解入圍的準則及排名。引起爭議後，《Rolling Stone》在社交平台上發聲明表示：「我們發布了有史以來最偉大的 200 位歌手榜單引起網絡爭議，對我們來說最重要的是原創性、影響力、藝術家作品的深度以及過往貢獻。」

Madonna及Céline Dion均不入圍。（Getty images）

Madonna及Céline Dion均不入圍。（Getty images）

有大批網民都表示Michael Jackson用歌聲治癒全球，不僅是流行樂史上最偉大的歌手，在全球亦極具影響力，加上經常行善，在名單中只排86位不合理，更怒轟「這份榜單應該被燒掉」、「這簡直是個笑話！」、「Michael Jackson和Céline Dion是音樂史上最偉大的歌手和最偉大的聲音，他們都值得尊重。」

BTS柾國（Jung Kook）破紀錄上榜。（IG圖片）

IU都有入圍。（IG圖片）

另外，有不少新世代歌手入圍，除了IU及BTS柾國（Jung Kook）破紀錄上榜，入圍的還有Billie Eilish、Rosalía、SZA等新世代歌手，而Whitney Houston、Elton John、John Lennon、Freddy Mercury等殿堂級歌手都有入圍。排名第一的就是「騷靈王后」Aretha Franklin，相信都有不少人聽過她的經典歌曲《 I Say A Little Prayer》，她奪得過19座格林美獎項，亦是搖滾名人堂首位入選的女歌手。