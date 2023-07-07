李玟去世｜男粉絲收集貼紙相長達22年　李玟是所有男生喜歡的偶像

華語樂壇天后李玟（CoCo）日前驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台已證實該消息，震驚兩岸三地娛樂圈。出道多年的CoCo曲風多變而且跳舞了得，是不少人心目中的偶像代表之一，而內地有一名男粉絲從高中起已經非常喜歡她，更為此集齊她代言的飲品廣告貼紙長達22年之久，如今偶像離世相信他一定非常傷心。

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李玟是不少人的偶像代表。（李玟微博圖片）

CoCo形象鮮明且聲音有辨識度，90年代推出華語專輯《Di Da Di·暗示》紅遍大江南北，展現其百變天后的魅力。正因為她唱跳了得，個性又活潑開朗，令不少人都非常喜歡她，視她為偶像。而在內地有一名男粉絲就追隨了CoCo多年，從高中起就收集了她代言的飲品廣告貼紙長達22年，每一張貼紙都是不同造型，該名粉絲在接受訪問時更透露，當時自己購買不少飲料，但因為總有重複的關係，所以有同學知道他如此喜歡CoCo，亦會將喝完的飲料貼紙給他，令他順利集齊偶像不同造型，他還表示當年的CoCo基本上是所有男生都喜歡的偶像，可見她的魅力是多麼的厲害。

不少網友眼見該男粉絲有收集CoCo代言的飲料廣告貼紙，都紛紛留言自己亦有收集，如今對於偶像的離世，他們亦非常傷心不捨，至今都難以接受這個事實。

男粉絲收集了李玟廣告貼紙長達22年。（影片截圖）

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