劉德華坦承拍《拆彈專家3》有焦慮　靠運動消化：讓它緩一下

天王劉德華入行至今42年依然大受歡迎，其對工作認真的態度獲得不少人敬佩，許多年輕人都視他為學習對象。最近為汽車品牌擔任代言人的他，獲邀出席一場分享會，透過自身的經驗帶出滿滿正能量給大家，充滿智慧性的說話讓不少網友聽見後都有感獲益良多。

劉德華是不少人的偶像。（視覺中國）

身穿白色外套，梳着旁分油頭現身的劉德華，非常帥氣，看上去完全不像61歲，狀態非常好。在分享會中他透過自身從影多年的經驗，談及如何看待焦慮﹑努力等重要性，充滿智慧讓大家獲益良多。從19881年入行的他，一開始從跑龍套開始，問到當時的他如何調整做閒角的心態，他就罕有分享一個自身故事：「有一個大概四句對白的一個角色，然後我就帶着西裝就跟着劇組就在那邊看他們拍，從早上八點鐘一直等，差不多已經中午了，我就看到有另外一個演員在講我那些對白，這不是我講的嗎？然後我問了為什麼，為什麼他會拍了我的鏡頭，他就跟我說對不起，我們換人了，他說我長得比男主角帥。可能我會埋怨，為什麼那個機會落在別人身上，而不在我身上，我也曾經被忽略的一個人，但是我們必需要堅持下去，必需要入到每一個人的鏡頭裡面，讓他們看到，讓他們期待我們的未來。」

劉德華出席分享會。（影片截圖）

演員之路不好走，經常會受到外界的質疑，當面對大家質疑的時候，原來他自有一套消化方法：「今天有一個人認同你，絕對會有人不認同你，在市場上面有很多質疑的聲音，擔心我，我不能達到那個要求，這種質疑是你不需要去理解的，因為真的，只有你可以決定人家怎麼看你，最基本的，你要自己覺得你自己行。有時候不要太過高估自己，但是也不要低估自己，我覺得不管行不行，先做吧！努力這兩個字是不能缺的，雖然可能努力不一定成功，但是成功的人，我覺得他一定是努力過的。」難怪他可以大紫大紅到今日。

劉德華接拍《拆彈專家3》時有焦慮。（劇照）

無論演員又好還是其他工作都好，工作久了一定會有焦慮，甚至在面對新挑戰的時候，有時候都擔心能否做得好，而劉德華時至今日仍接受不同新戲種新角色的挑戰，原來接拍電影《拆彈專家3》時他都會焦慮，但他會靠運動去消化：「我只是每一天都會去保持一個運動，希望到拍的時候能夠承受那種動作的量吧！焦慮是每一個人都有的，但是不要擔心，很自然有時候真的是每樣事情它總有它的軌跡，你需要讓它緩一下。」強調遇到任何瓶頸都好，讓它歇一會，勇敢面對它，再站起來繼續堅持，自然會看到成果。天王一番充滿正能量的說話讓不少網友讚不絕口，激讚其是良師益友，聽他講一席話，勝過讀十年書。

劉德華的說話充滿正能量。（影片截圖）