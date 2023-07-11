王祖賢56歲疑崩壞　新相遭網民批「臉圓脖子粗」：越來越不修邊幅

曾以《倩女幽魂》中「聶小倩」一角走紅的女星王祖賢，在息影後長年旅居加拿大專心修佛，而近日網路上流傳了一組她參加法會的照片，更形容她不修邊幅、不注重身材管理「臉圓脖子粗、虎背熊腰」，而該照片也瞬間掀起了熱烈討論，更有粉絲出面替偶像護航。



照片中，王祖賢在溫哥華靈的巖山寺，參加一場連續7天的法會，只見她穿著黑色海青服裝，綁著高馬尾素顏現身，跟著人龍排在長隊伍中，依序輪流進入寺裡祭拜。而因現場艷陽高照，因此有幾張照片王祖賢明顯被曬到眼睛睜不開，更有些無精打采，而曬出照片的網友也寫到：「王祖賢在加拿大穿僧袍參加法會，雖然退圈後她模樣越來越不修邊幅，更不注重什麼所謂的身材管理，但是還可以看出當年的影子。」

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不過照片曝光後，就有粉絲留言替偶像抱屈，「退圈不就是想過普通人的生活，為什麼要修邊幅」、「太修邊服了，還整容，自然老去不挺好嗎」、「怎樣我都愛」、「穿這麼多都差點裹面巾了…還不修邊幅呢你瘋了嗎」。

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