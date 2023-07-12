戀講嘢｜Elena曾戀暴躁拳王一晚做8次　男方一呷醋即打到佢內出血

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，最新一集請來32歲的餐廳東主Elena，她指自己19歲時與紅極一時的拳王因一夜情而相戀，初夜一晚做足8次，但對方性情暴躁又易呷醋，一不高興就衝上門打她打到內出血，當Elena提出分手時，對方更出言恐嚇，威脅斬她手腳及賣她去做X。



Elena指初戀情陷身型細小、擁8嚿腹肌、獲獎無數的職業拳手，兩人於酒吧邂逅時，對方很自大地問Elena識唔識自己，又開YouTube播自己的打拳片畀Elena睇，兩人即晚就發生一夜情，更做足8次，嚇窒193。193說節目上另一位嘉賓的最高紀錄都只不過7次，而Elena與拳手則破了紀錄，她坦言當時成晚冇瞓過覺，又說：「佢同我講未試過可以同一個女仔做咁多次，我嗰刻覺得都幾特別，同佢都幾夾。」

Elena說自己跟拳王是一夜情開始，即晚做了8次，覺都冇得瞓。（電視截圖）

Elena透露拳王對街外人態度似獅子，對自己則溫馴似貓咪，有次她學唱歌遇到歌唱老師鹹豬手，男方即說：「我搵人上去打鑊佢！」自此該老師就銷聲匿跡。本來Elena覺得男友很可以保護自己，但兩個月後自己都成為「沙包」，Elena指拳王很忙，冇時間陪自己，所以會去夜蒲，男友本來都接受，但有次因為有人將Elena的性感熱舞片放了上IG，更說跟她玩得很開心，拳王趁她睡覺都即時拍醒她，逼問對方身份，又叫她封鎖對方。

193作為男性，都覺得一晚八次太誇，質疑是否自己身子弱。（電視截圖）

Elena嚇到刪走IG的男性，並將電話通訊錄的男仔名改成女仔名，但還是有第二件事觸動了拳王神經。Elena當時與女室友同住，有晚影低兩碗糖水的照片放上網，寫住：「So Sweet ❤️」打爛醋埕的拳王竟即時衝上門，「佢一衝上嚟就話我哋入房傾，我Roommate都唔知發生咩事，所以將自己鎖喺房，冇理由干涉我哋嘈交。跟住我哋就喺我間房度傾，佢就覺得一定有男人上嚟同我食糖水，我話真係冇，個男人喺邊呢？佢話唔理，一定係咁，跟住就兜拳打上嚟，打我心口下面，跟住佢就控制住自己，左手捉住右手……」

Elena指，拳王一口咬定她與男人食糖水，隨即揮拳打她心口下面，打到內出血。（電視截圖）

193本身都話：「嘩！佢打你好勁喎，輕輕一掂你都飛走喎！」但聽完拳王用手捉住自己，覺得好似做戲一樣，幾位女主持都覺得很可笑，但當時她嚇得郁都唔敢郁，怕會再被打。Elena指自己連打噴嚏和笑都痛，翌日去睇醫生，竟被診療出內出血！雖然朋友都認為Elena要控告對方，但因為拳王出動到跪地送花等招數求和，她基於不想影響對方前途，亦以為冇下次，所以就原諒了對方。

（左起）浩南、Ashina、Helen想像到拳王打完人又捉住自己隻手克制自己，都覺得很可笑，好似做戲一樣。（電視截圖）

到第二次，拳王發現有陌生男子IG私訊Elena，隨即再次發火，一巴冚落去，令Elena嘴角流血，浩南問點解唔還手，她就解釋因為怕被打多兩錢重，但事後還是決定要分手，不過一向自信心爆棚又佔有慾強的拳王卻出言恐嚇：「分手唔係你講，分手我話事㗎！」Elena問如何才可以分手，對方更稱：「冇得分手㗎，信唔信我搵人喺你樓下捕你，捉走你，斬你手斬你腳呀！」他要求Elena交還出收過的所有物品，Elena做不到，拳王即再威脅：「信唔信我帶你做雞！等你還返啲錢畀我！」

Elena被男友打了兩次，終決定分手，但對方卻以斬手斬腳，捉她賣淫等作出威脅。（電視截圖）

分手不成的Elena一直提心吊膽，已不想再見到男友，望到他打拳更覺得沙包就是自己。193問起會否不想再和他親熱時，Elena直言：「搞咁多次，我已經搞到性冷感。」最終拖拉了半年，她與朋友夾計搬屋，打千字文分手，自己連同身邊朋友都將拳王通訊方式封鎖，才總算成功分手。Elena指用了5年時間克服陰影，就連有人追求自己，她劈頭都會問對方會否打女人。

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