戀講嘢｜29歲Katrina曾與國際巨星有一段情　6大特徵激似王嘉爾

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，最新一集請來29歲自由工作者Katrina分享18歲時與國際巨星發生的一段情緣，而從她所提供的線索中，這位巨星極可能是王嘉爾（Jackson）！



節目開始時，Katrina向主持展示對方的照片，193都說：「呢個真係好紅喎！我都成日睇佢作品！」而浩南就表示半信半疑，因為冇合照，後來Katrina開始講自己與對方的故事，指她和對方都讀國際學校，雖然不是同校，但對方會去她的學校打籃球，兩人年紀相若，男方對她有意思，但讀書時的Katrina對他冇乜感覺，直至中六時，男方跟Katrina說自己即將去第二個國家受訓，她覺得很有趣，於是與男方保持聯絡。

Katrina說讀書時期對方已經對自己很有興趣，但自己就冇乜感覺。（節目截圖）

兩人每晚透過MSN、Skype等通訊，男方大呻做練習生、每日學韓文和學唱歌好辛苦，到有日他回港時都有約Katrina見面。Katrina說：「以前好遠睇佢打籃球，好似好遠距離，一路都係喺Webcam，唔Sure，見到嗰刻就覺得，OK，佢出咗嚟見我。」又透露對方甚至連整容與否都問她意見。

去到最曖昧一刻，原來是對方「借香口膠索吻」！Katrina突然有點害羞地說：「同佢食咗碗牛腩麵，臨走覺得有啲牛肉味，咁就食香口膠，跟住佢就錫咗我……」Ashina即問：「跟住你問要唔要，佢就話要你口裡面嗰嚿！」Katrina：「類似啦。」193都說這些招數好老土，浩南更問香口膠有冇拉絲。

Katrina講到對方用香口膠索吻時，非常害羞。（節目截圖）

經歷甜蜜一刻後，兩人不捨得分開，在地鐵站流連，又用手提電腦影相，她向男方說：「到時紅咗唔好唔記得我，到時賣返你簽名出去！」Katrina透露對方在一張紙仔上寫了封韓文情信，內容是：「唔好意思，唔可以成日覆你Message，我好掛住你，同埋我真係好愛你！」

而在節目尾聲，Katrina展示了對方當年的手寫韓文情信，大家又覺得字跡似唔似現年29歲的Jackson呢？（節目截圖）

Katrina為了接近對方，其實不但嘗試參加同一間公司的練習生徵選，又曾去對方在紐約訓練的地方附近讀書，但原來當時男方已經返回韓國。後來兩人因為分隔兩地，話題逐漸變少，到對方出道後回港找她時，她亦沒有應約，覺得大家冇將來，後來Katrina更發現對方已Unfollow自己，「有日佢就Unfollow我，我都會Care，但可以點？唔通問做咩唔Follow我，叫佢快啲Follow返我咩？」

Katrina雖然在背後做了很多事，但都沒有告訴國際巨星。（節目截圖）

誰知更震撼的事情此刻才發生，Ashina突然說，自己都在差不多時期於朋友聚會見過這個巨星，當晚唱完K，這位男藝人更與她的好友發生親密行為，時間線吻合，未必如Katrina想像般癡心！

疑似三角戀曝光，Katrina原來不是唯一一個？（節目截圖）

Ashina（中）突然驚爆，在Katrina與男方發展的時間，自己的好友亦曾跟他發生過親密行為。（節目截圖）

綜合Katrina所提供的線索，國際巨星有以下特徵：



1.IG followers是193的50倍，即有過千萬followers

2.是歌手

3.簽約海外娛樂公司，在韓國做練習生，曾到紐約短暫受訓

4.讀國際學校

5.不是特別高

6.跟29歲的Katrina差不多年紀

