戀講嘢｜練習生Lisa因江湖大佬求婚被騙失身　一晚七次後即遭冷待

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV綜藝《晚吹—戀講嘢》日前請來曾於北京做練習生的21歲女Lisa，她分享在當地戀上靚仔江湖大佬的經歷，爆對方曾向自己求婚，所以即使明知對方有第二個性伴侶都獻上初夜，翻雲覆雨後卻在另一部電話發現對方原來喜好收藏不同女生的交歡片，而自己在失身後則馬上遭到冷暴力。



21歲的Lisa兩年前曾於北京參加選秀節目做練習生，表示本來拍類似北京版《全民造星》的節目，但節目最終拍唔成，她則短暫滯留北京。Lisa稱有晚在夜店被撩，遭一位比自己大兩、三歲，又靚仔的江湖大佬「英雄救美」，對方以一句：「呢個係我女朋友！」為她解圍，兩人因而結識。Lisa指之後去蒲都有一班兄弟跟住她和該名大佬，一入夜店就會有人企起身叫「大哥」，又開玩笑叫她「嫂子」，說未見過大哥對一個女生這麼好等等。每當她問起對方的背景時，該大哥只說：「細路女唔好知咁多嘢」。

21歲的Lisa，兩年前曾往北京做練習生，期間經歷了與江湖大哥的初戀，十分戲劇性。（節目截圖）

Lisa說留在北京期間正值疫情高峰期，買藥要實名制，但她冇身份證買不到藥，大哥得知此事即差遣兄弟送藥，她看中什麼都買給她，令她不禁沉船。兩人拍拖近兩個半月，大哥曾想發生關係遭Lisa拒絕，到有一次Lisa因被公司炒魷冇地方住，哭著致電大哥，對方霸氣地在電話發送紅包和地址，並說：「你依家過嚟搵我！」原來是大哥的住處，當時Lisa已計劃好四日後就回港，打算只暫住幾晚，又表示：「我知嗰度係佢屋企，問佢係咩意思，佢話有兩間房，一人一間。」

雖然Lisa曾多次拒絕江湖大哥的性要求，但最後一夜還是失守，更自爆一晚內發生關係達7次！（節目截圖）

到達後，大哥又想發生關係，當Lisa推開他時他顯得有點生氣，最後各自返房，但Lisa翌日發現大哥的房間有女人聲，待那位女生離開後，她更發現床頭有用過的避孕套和女仔耳環，大哥只叫她丟掉。最後一夜，大哥攬住Lisa在梳化睇戲，突然使出「求婚」大絕，同Lisa講：「其實這樣過也不錯，不如你跟我回老家結婚，我養你。」此時她已感動得無力招駕，形容自己「鬼揞眼」，順理成章失身予對方，Lisa詳述對方第一次很溫柔，未幾又要求第二次，見到有血更十分興奮，最終她的初夜竟然翻雲覆雨共7次！193聽後都非常震驚問：「一晚都係瞓8個鐘，點嚟7次呀？」Ashina則覺得Lisa好易氹，一句求婚就能騙她失身，並說：「結婚戒指都慳返！」

作為男性，193對「一晚七次」提出質疑。（節目截圖）

浩南、Ashina和Helen聽到Lisa的初夜故事都很激動，Ashina覺得她實在太易呃。（節目截圖）

講到事件後續，對方雖然曾提出過想Lisa回港安頓後再跟自己回老家，Lisa回應：「你等我3個月啦！」誰知她轉頭便發現大哥原來有另一部電話，裡面收藏著與不同女生親熱的短片，方發現他有拍片癖好，女主角包括幾日前在家中遇到的女生。但當時Lisa仍感性大於理性，她說：「我覺得我可以包容佢，或者我可以改變佢。」一日後她按原定計劃回港，大哥並沒有送行，只得她在車上因不捨而哭得死去活來，而回港後她很快已遭大哥冷暴力，兩日才覆一個訊息，她的初戀就這樣告終。