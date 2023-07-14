黃心穎見面會登微博熱搜逾6千萬閱讀量　內地網友質疑買粉絲撐場

4年前因為「安心事件」以致演藝事業一落千丈的黃心穎(Jacqueline)，有一顆打不死的精神，重新出發的她以SumThing為名開個人音樂品牌，至今已推出兩首歌曲。日前宣布舉行粉絲見面會的她，13日終於成事，不過現場只有三位粉絲前來捧場支持，除了引起香港網友討論之外，內地網友亦甚為關注，登上微博熱搜榜外還引起逾6千萬的閱讀量，大部分都是負評較多。

黃心穎以歌手身份回歸。（黃心穎facebook）

在粉絲見面會上黃心穎一連即場演唱《Crown Me》和新作《沙包》兩首歌，更自言親自作曲填詞帶給她相當大的滿足感，心情不俗的她認真投入演唱，全程笑臉迎人。而在是場見面會中，在旁坐着三名粉絲，手拿着「黃心穎」燈牌支持她，場面相當冷清。

黃心穎開粉絲見面會。（影片截圖）

現場來了三位粉絲。（影片截圖）

不少內地網友得知她開粉絲見面會後，紛紛在微博作出討論，一度登上微博熱搜榜，引來逾6千萬的閱讀量。而有網友就積質疑現場三名粉絲懷疑是請回來的，甚至不排除是親朋戚友扮作粉絲，始終相信不會有人支持她，更嘲諷她是「知三當三」，大家留言表示：「還出來開見面會誰給你的臉啊」﹑「三個還是公司安排呢」等，始終忘不了她破壞別人家庭的事。

在微博引起討論。（微博截圖）