思家大戰｜大姑丈唱《好想約你》　炎明熹笑言：我以後都唔使唱歌

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，周日晚（16日）播出最新一集，邀請嘉賓有張振朗率領的「靈戲逼人」隊，成員包括有龔嘉欣、劉穎鏇、江欣燕和阮嘉敏，對戰由Gigi炎明熹大姑丈率領的「Gi朋戚友」隊，成員有細表哥細Y、表姐兼炎明熹後援會會長JY、表哥大Y和細姑丈Arwick。

張振朗被抬住出場，氣勢十足。（左起：龔嘉欣、張振朗、劉穎鏇、江欣燕、阮嘉敏）

最新一集氣氛相當熱鬧，「靈戲逼人」隊一班女隊員抬住振朗出場，相當架勢。過程中談及劇集《靈戲逼人》時，張振朗應李思捷要求預告劇情並驚爆：「丁一駿（其角色名）同女鬼好好感情，之後嘅劇情有機會係人同隻鬼生BB！」在旁的龔嘉欣聽畢後忍不住「吓」了一聲，到底孰真孰假呢？而另一邊廂「Gi朋戚友」隊則獲Gigi親臨現場支持打氣，戴着口罩的Gigi大晒招牌火星話表示：「大家都加油，我無話可說！」李思捷問到有冇貼士俾大姑丈，Gigi就表示：「唔好咁緊張，今日你做Gigi。」相當搞笑。隨後大姑丈應李思捷要求即場高歌，大姑丈獻唱Gigi的《好想約你》，Gigi聽後再放笑彈：「我以後都唔使唱歌喇，好勁呀！」

Gigi現身支持「Gi朋戚友」。

而到問答環節時，龔嘉欣上台搶答問題，化身《靈戲逼人》的女鬼雲柳芳，更鬼馬地匿在李思捷身後嚇他，大晒可愛萌爆一面。「靈戲逼人」隊全晚表現相當興奮，每答對一條問題均會又跳又叫，分貝爆錶，就連站在遠處的李思捷亦坦言感到地面震動，認真誇張。而在最後的「終極開口中」中，今集有人在第一Round已拎到182分超高分數，表現非常亮眼，想知邊個咁犀利？密切留意周日晚播出的《思家大戰》。

「靈戲逼人」隊每答中一條問題都尖叫，氣氛勁好。