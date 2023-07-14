陳昇被指性騷擾　灌酒問女方「要不要做愛」寫信道歉反惹公關災難

女設計師上個月在社群發文稱被歌手性騷擾，接連3篇文章都沒指名道姓，昨（13日）她公開點名對方就是陳昇。



女設計師控訴2019年遭陳昇毛手毛腳，被偷摸右臉嚇壞，還被握住手強迫喝威士忌，陳昇還連問她3次「你要不要跟我做愛？……我開玩笑的！」接著要她喝下一瓶韓國燒酒，後來她偷偷叫uber想逃離現場被發現，陳昇還大吼大叫威脅要砸爛筆電。

【圖輯】陳昇寫信道歉點解反而引起公關災難？點圖放大看網民看法👇👇👇

+ 3

近日傳出陳昇將開演唱會的消息，女設計師相當不滿並出面公開點名對方就是陳昇，並還原上個月發出爆料後，陳昇團隊找她的過程，她原先提出希望陳昇公開道歉的條件，原先本以說好公開道歉才聯絡，但過程中卻讓她感到極度沒誠意，因而曝光陳昇所寄的道歉信，怒斥信中內容對當天描述充滿不實、避重就輕，甚至絕口不提他曾經對我的言語性騷擾，「這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。」

【圖輯】點圖放大看陳昇照片👇👇👇

+ 6

陳昇性騷擾消息一出，許多網友忿忿不平湧入陳昇宣傳演唱會的發文底下砲轟，「不道歉開什麼演唱會？裝沒事」、「性騷擾別人不道歉裝沒事，臉皮有夠厚！」、「好好道歉啦，不然改名性騷擾康樂隊」、「性騷擾的人為何還能若無其事的開演唱會？」、「人在做天在看，都那麼大了好好道歉很難嗎？」、「請問現場灌威士忌可以免費入場嗎？」、「太可笑了，這根本是在嘲笑 #metoo 過份」。

延伸閱讀：

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

男團偶像節目認愛！甜蜜放閃另一半不藏了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】