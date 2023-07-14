宥勝認性騷擾後被傳移民 月初遭直擊全家現身澳洲 老婆火速回應
撰文：聯合新聞網
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宥勝上個月中被爆曾對同事伸魔爪，甚至婚內出軌，6月18日發文道歉，妻子林慈惠3天後也公開道歉，隨後夫妻倆便神隱。據「時報周刊CTWANT」報導，宥勝一家人本月1日被直擊在現身澳洲，甚至還被爆出移民一事。對此，宥勝老婆慈惠則出面回應。
據「時報周刊CTWANT」報導，有民眾在澳洲某餐廳巧遇宥勝一家人，全家感覺上相當樂融融。對此，宥勝老婆慈惠則向《中國時報》回應：「這是之前就規劃好的行程，帶孩子們過暑假。」
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林慈惠上個月21日在社群平台發文，寫下：「該道歉的人好多，想感謝的人更多。」並對家人、工作夥伴喊話，「我能做的就是繼續為了還相信我的人努力，因為我身邊的夥伴們都在繼續的努力，我也必須再付出比大家更多更多的努力，我是個媽媽，我會帶著我的孩子往善的方向前進，我是一個闆娘，我會更認真的經營我的商店，我是一個創辦人，我會帶給我的夥伴更優質的產品。」
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