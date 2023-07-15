Nathan全民造星5｜分手仍向女友借錢 再要求刪除IG所有拍拖證據

ViuTV《全民造星5》10強參賽者Nathan（魏念恩）女友Jessie，5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，Nathan亦有現身靈堂送別已故女友，但未曾揭露分手內情。此後網上傳出Jessie生前疑不滿男友工作繁忙，分身不暇而情緒受困，又流傳各種家屬說法，謠言滿天飛。

《全民造星5》參賽者魏念恩（Nathan）女友於5月墮樓輕生。（Nathanael_nagi@IG）

家屬望Jessie不再被謠言傷害

Jessie家屬今接受《香港01》獨家訪問時表示，今次是他們首度回應事件：「由事發到而家，網上同新聞報道上面，大家都好多謠傳，話家屬發表過唔同嘅講話，其實想澄清返，嗰啲全部都係謠言。今次係我哋家屬第一次講話，想澄清返網上謠言，等大家知道成件事係發生緊咩事，同埋唔想再有任何人用言語去傷害Jessie。」

魏念恩（Nathan）為今年《全民造星5》十強大熱之一。（鄺鈺瑩攝）

Jessie手機揭悲劇內情

Jessie家屬透露，Jessie輕生後取回其電話，發現Jessie電話未設有密碼鎖，翻查Jessie與Nathan的對話內容後才揭分手內情，家屬表示：「事發到而家當時我哋無怪責過任何人，剩係覺得雙方係處理感情問題入面唔妥當而發生呢個悲劇，就算案發當日，Nathan喺現場，啲差人問我哋需唔需要同Nathan講啲咩嘢，我哋都拒絕咗，因為我哋覺得冇乜需要講，或者要怪責任何人，直至我哋攞返Jessie個電話，而佢個電話不嬲有密碼，佢臨走前係Unlock哂所有嘢，然之後喺電話發現Nathan對佢做過一啲好難以接受嘅嘢......」

《全民造星5》決賽將於周日（16日）舉行。

家屬透露從對話內容發現，Nathan在拍拖期間已多次向Jessie借錢，Nathan在5月6日凌晨向Jessie提出分開一段時間，想專心比賽，而分開後仍多次向Jessie借錢，數目由幾百至一千不等。直至5月17日，Nathan突然要求Jessie刪除Instagram上所有有他的照片，並提出分手。及後女方多次致電Nathan，更到昔日愛巢拍門，希望再次見到Nathan，警方翻查CCTV之後向Jessie家屬表示，當時Jessie只是輕聲拍門與按門鈴，並沒有傳言所說上門大吵大鬧，而警方亦表示當時Nathan在屋內，可惜Jessie得不到任何回應，最後同日墮樓輕生。

受訪者：Jessie阿姨

問：當晚Nathan和Jessie分手後，你們已即時知道情況嗎？

答：冇㗎，佢有同朋友講同Nathan嗌交，Nathan趕咗佢走囉。

問：佢哋分手後，你知道他們有搵返對方嗎？

答：根據Nathan用字「冷靜期間」啦，冷靜期間佢哋雙方都有搵大家，但Nathan多數搵Jessie就係問Jessie攞錢囉。

問：根據消息，是借了300蚊嗎？

答：好多次呀，濕濕碎碎，一千、二百又有、五百又有。

問：多次問佢攞錢？

答：係呀，因為太多啦，我冇逐一去計，我睇到5月頭，到Jessie走嗰一刻，都大概有幾千蚊囉。

問：最多嗰次係幾多錢？

答：佢每一次都唔係好大數目㗎，都係一千一千咁樣。

問：Nathan借錢有冇講咩原因？

答：冇㗎，就係慣性咁一句話我想要幾多錢咁樣囉。而Jessie都唔會問咩原因，佢問Jessie咪畀囉。

點擊睇Nathan 5月9日至5月14日借錢對話紀錄，當中在5月14日（圖3.圖4）Nathan向Jessie借一千蚊，當時Jessie立即答應，之後Jessie在錄音表示想見一見Nathan ，Nathan即刻以好忙為由拒絕。

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女友Jessie精神及財政上無限量支持Nathan:

Jessie的阿姨更想為她澄清，網上有些言論指Jessie不支持Nathan參加《全民造星5》，但實則Jessie百分百支持男友追夢，她說：「Jessie一直以嚟都好支持佢參賽，當初亦係Jessie鼓勵佢去報名，然之後Nathan出席公開場合，都係Jessie幫佢化妝同set頭，一路以嚟無論係金錢上，精神上同埋生活上都百分百支持佢，仲有佢入咗《造星》之後好忙，成日做到好夜先返嚟，去到半夜三更都係Jessie一個人等佢，就係為咗要見佢，情人節、生日，咩節日都好，佢都冇陪過Jessie，但佢一句怨言都冇，佢一心只想Nathan可以成功出道，佢真係只係為咗佢一個人。」

Nathan拍拖期間已多次問Jessie借錢，連100蚊都要問女友借