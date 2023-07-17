華莎跳舞摸私處涉淫亂罪　事後演出繼續踩界　著白胸圍濕身賣性感

女團MAMAMOO成員華莎日前被家長協會提告，指控她在5月份的公開演出上有不雅姿勢和手勢，已經直逼限制級。家長們告她涉嫌公然猥褻、淫亂，警方受理後正著手調查。但這沒有阻擋華莎的演出腳步，她照樣在「PSY濕身秀2023」放送性感。



華莎15日登上「PSY濕身秀2023」舞台，帶來拿手勁歌熱舞，全身被水噴成半透視裝。她也大方分享現在的心境，因為聲帶受傷，讓她非常苦惱，擔心會發不出聲音。

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華莎在演唱最後一首歌曲前，感性告訴歌迷，「比起被起訴，我更怕嗓子啞掉無法發出聲音。」她知道歌迷全都知道她被家長提告，因此並未遮掩，反而大方提及此事。

她請歌迷連她的份一起尖叫，雖然傷心，但站上舞台後，「原本那些擔心害怕的東西，就會全都拋在腦後，舞台的力量真的太神奇了。」她也以此祝福歌迷，希望大家同享好運，一起朝未來前進。

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