黃大謙完美複製厭世表情MAMAMOO華莎　粉絲：第一眼真的認錯⋯⋯

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YouTuber黃大謙憑藉犀利談吐、以自身經驗出發的反諷搞笑風格，虜獲不少忠實粉絲，近年也漸漸跨足音樂創作、擔任廣播金鐘表演嘉賓等，涉獵路線越來越廣。而他在10日於社群上傳一組照片，貼文首段寫道「低調訪台！韓國知名女星華莎現身台北街頭」，照片中的他畫上全妝，效仿韓國實力女團MAMAMOO成員華莎，乍看之下神似度破表，讓網友驚呼一模一樣。

黃大謙「變身」華莎和Cardi B，跟他原本樣子差蠻大↓↓↓

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黃大謙釋出多張照片，妝髮神還原華莎標誌下眼線、捲髮，厭世表情更是如出一轍，不少網友包含華莎粉絲滑過照片紛紛感歎：「第一眼以為是真的華莎⋯」、「第一張相片真的騙到我！！！」、「傻眼我第一眼是真的認錯」、「我很認真的想華莎為什麼長得不一樣了」、「可以去參加變裝皇后嗎大謙」。也有MAMAMOO粉絲留言：「身為木木（粉絲名）真的不知道是要哭還是要笑」。

早在去年11月，黃大謙就曾在收到唱片公司邀約後變身美國饒舌女王Cardi B，當時已有網友表示歐美風全妝的模樣與華莎相似，這回變裝則實為《模擬市民4》遊戲宣傳，超狂相似度再掀熱議。

MAMAMOO成員華莎的風格，黃大謙有捕捉到嗎↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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