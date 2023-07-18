日本情色女王壇蜜身心失調瘦到皮包骨　停工3個月復工揭健康狀況

日本「情色女王」壇蜜過去因拍攝成人電影、大尺度寫真爆紅，2019年閃婚漫畫家清野通後，活躍在綜藝節目，但近一年活動量減少，還被發現火辣身材突變，整個人瘦成皮包骨，還因此傳出婚變傳聞，更因此暫退演藝圈休養，日前她停工3個月後復出，上節目時談及自己身心失調，是丈夫幫助她走出來，感性說：「家人、丈夫幫助了我，工作人員也關心我，問我身體還好嗎？都讓我覺得很開心。」



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根據日媒報導，壇蜜3月29日參加固定登場的廣播節目，卻中途離開，隨後宣布停工休養，日前她出席電視節目，她透露1年多前經歷祖母、貓咪離世，春天起開始出現失眠、食慾喪失的問題，甚至再也無法專注在坐在椅子上錄廣播，如今正在好好補回元氣，準備逐步復出。

其實她去年在東京奧運擔任聖火傳遞員時，就有民眾指出她揮手時，手臂看起來簡直只剩骨頭，感覺一折就會斷，健康狀況令人很擔心，復出的壇蜜16日現身電視台，相隔1年4個月在節目露臉，雖然還是很纖細，但氣色稍微恢復，而她也剪去招牌長髮，現在留著俐落的中長髮，坦言身體還在逐漸恢復中。

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