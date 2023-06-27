廣末涼子歷年偷食醜聞逐件數 傳婚內出軌佐藤健 仲搭上另一男星
撰文：TVBS新聞網
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日本女星廣末涼子日前被爆出偷吃45歲的米芝蓮廚師鳥羽周作，不過這波偷食風波中，另一演員佐藤健、《鎌倉殿的13人》演員成河也都被揪出曾當廣末涼子的奸夫。雖然廣末涼子所屬公司FLaMme早在9年前否認跟佐藤健之間的緋聞，但廣末涼子先生井筒順的一段話卻透露了這兩人關係不單純。
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廣末涼子爆出偷食醜聞後，她的先生井筒順18日就突然召開記者會，坦言的確遇到了家庭內部問題，也代妻子向社會大眾道歉。這番操作除了讓井筒順博得「聖人夫」的稱號，實際上他在記者會上的一番話，則間接證實了廣末涼子跟佐藤健的一段情。
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時間回到2014年，當時廣末涼子被拍到進入佐藤健的公寓大樓過夜，不過廣末涼子2010年早就跟井筒順再婚，也已經有2個兒子。根據日媒當時報導，廣末涼子在佐藤健的公寓共度春宵，隔天早上佐藤健為工作一大早5點多就出門，廣末涼子則是在2分鐘後從公寓步出。
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